Стали известны победители турнира «Фармвестника» по боулингу

В боулинг-клубе «Самокат» 24 октября прошла встреча участников фармрынка «PROекции будущего — Дабл Страйк!». Мероприятие было организовано «ФВ». Спонсором выступила компания «Тонус».

Событие традиционно совмещало приятное с полезным — деловую дискуссионную панель и турнир по боулингу на кубок газеты «Фармацевтический вестник».

Во время деловой части выступили:

управляющий партнер и сооснователь проекта Pharma & Medical Recruitment Анастасия Малахова,

лидер проекта «Мое здоровье» аптечной сети «Здравсити» Вероника Боровлев а,

директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко,

директор Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Галина Раменская ,

руководитель направления по коммуникациям и работе с молодежью компании «Фармстандарт» Татьяна Зайцева ,

директор программ стратегического развития АО «Тонус» Игорь Хасин .

Модерировали дискуссию главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Григорьева и генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Участники обсудили острые кадровые вопросы: каких специалистов не хватает рынку и где их искать, как перестраивать программы образования в вузах, успехи проектов по профориентации школьников, а также изучили уровень зарплат от топов до среднего звена.

По окончании деловой части состоялись соревнования по боулингу на кубок «Фармвестника». Борьба за главный приз развернулась среди двенадцати команд.

Победителем этого года стала команда «Аристо Фарма» — этот турнир стал «юбилейным» — пятым для компании. Ранее команда стабильно занимала места в тройке лидеров, кубок «ФВ» завоевала впервые.

Второе место заняла еще одна опытная команда — компании Queisser Pharma. Дважды — в 2021 и 2023 годах она праздновала победу в кубке.

На третьем месте оказалась команда «Фитосила» — команда впервые пробовала свои силы в турнире на кубок «ФВ».

Лучшим игроком турнира был признан менеджер по работе с дистрибьюторами «Аристо Фарма» Дамир Алишев.

Команды, занявшие призовые места, получили подарки от спонсора турнира — компании «Тонус», а также подписку на газету «Фармацевтический вестник» и журнал «Аптекарь».

Подробнее о встрече участников рынка «PROекции будущего — Дабл Страйк!» читайте в ближайшем номере «Фармацевтического вестника».