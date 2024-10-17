Стартовал юбилейный сезон «Платиновой унции»
Главные изменения
«25 лет как один миг», — поделился председатель организационного комитета конкурса «Платиновая унция» Юрий Крестинский.
В юбилейный сезон премия вошла обновленной — значительно расширен состав организационного комитета. Наряду с традиционными его представителями — крупнейшими аналитическими компаниями — в состав комитета включены профессиональные ассоциации.
Изменен состав номинаций конкурса. Так, среди компаний года, впервые в отдельной подноминации будет отмечена компания — производитель БАД, расширена подноминация e-commerce — отдельно будут номинироваться сервисные площадки и сайты аптечных сетей. В категории «Препарат года» появилась подноминация «Биологически активная добавка».
Этапы конкурса
Сбор заявок и проведение I этапа голосования — с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.
II этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года.
Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года.
Церемония награждения победителей конкурса — 10 апреля 2025 года.
По итогам первого этапа будут определены пять номинантов в каждой подноминации, за исключением заявочных, где список может быть шире. На втором этапе будет представлен и выведен шорт-лист сделок года. На этом этапе заявки, поступившие в заявочные номинации и прошедшие через фильтр организационного комитета, а также списки номинантов и шорт-лист сделок еще раз будут представлены на суд экспертов, которым и предстоит вынести окончательное решение.
«В число экспертов, голосующих на первом и втором этапах конкурса, могут войти практически все звенья и все участники отрасли, начиная от представителей законодательных и исполнительных органов власти как федерального, так и регионального уровня, представителей научных и образовательных учреждений, компаний-производителей, дистрибьюторов, руководителей и сотрудников аптечных учреждений, сотрудников аналитических компаний и профессиональных средств массовой информации», — сказал Крестинский.
«Мы ввели определенные квоты, чтобы была некая репрезентативность экспертов в рамках голосования, чтобы тот или иной сегмент не превалировал в определении номинантов и победителей», — добавил он.
О чем говорят цифры
Члены оргкомитета, представляющие аналитические агентства, традиционно поделились результатами аналитических отчетов, демонстрирующих состояние отрасли и эффективность ее игроков.
Так, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group Юлия Нечаева проанализировала тенденции и закономерности, наблюдающиеся на рынке в последние десять лет.
«Рынок растет, — констатировала она. — С 2014 года — более чем в два раза. Иногда, например в период пандемии, драйвером роста было государство. Сейчас рынок в большей мере растет за счет коммерческого сегмента, за счет аптек и за счет собственных средств населения».
Дистрибьюторский сегмент, по оценке аналитиков, оказался наиболее стабильным. Шесть игроков, которые присутствовали в TOP10 дистрибьюторов в 2014 году, и сейчас есть в лидерах. Концентрация в аптечном сегменте растет, и причем растет высокими темпами. Если в 2014 году TOP15 аптечных сетей составляли 24,1% доли коммерческого сегмента, то в 2024 году — 62,2%.
Директор по продажам IQVIA Россия/СНГ Светлана Никулина проанализировала место российского рынка на глобальном фармацевтическом рынке — Россия занимает 12-ю позицию по продажам ЛС. Розничный сегмент остается основным драйвером для фармацевтического рынка России, где повышение цен является ключевым фактором роста. При этом наблюдается увеличение доли рынка российских фармпроизводителей как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперт отметила, что аналитики ожидают сохранения этих трендов в перспективе двух-трех лет.
Заместитель генерального директора «Альфарм» Татьяна Ковальчук отметила рост продаж БАД в ритейле в упаковках и в рублях. По мнению эксперта, это говорит о том, что БАД возвращаются с маркетплейсов на аптечные полки.
Директор по развитию RNC pharma Николай Беспалов оценил количество сделок по слиянию и поглощению в фармацевтическом ритейле. По его наблюдениям, показатели могут сравниться с данными 2021 года.
«Сейчас очень интересное время с точки зрения возможности продать и купить ту или иную аптечную сеть», — прокомментировал он.
Эксперт также отметил, что если тенденция на слияния и поглощения сохранится, это может стать серьезным вызовом для формата работы ассоциаций аптечных сетей.
Сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos Олег Фельдман рассказал о структуре продвижения лекарственных средств в ключевых сегментах рынка. По его словам, при продвижении на аудиторию врачей отмечается стабильность коммуникаций, где 70% составляют личные визиты медпредставителей, 25% — диджитал-коммуникации и 5% — офлайн-мероприятия. В ритейле иная структура — растет доля различных акций и программ в аптечном звене. Доля визитов медпредставителей в аптеки немного сокращается и, по представленным экспертом данным, составляет 47%, на диджитал приходится 13%.
Социальная составляющая
Участники пресс-конференции говорили и о том, как важно отметить в рамках «Платиновой унции» социальную составляющую фармацевтической отрасли.
«2024 год, объявленный в России Годом семьи, плавно переходит в год двадцатипятилетия «Платиновой унции», — сообщил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. — Наверное, это не случайно, потому что вся фарма — это большая дружная семья. Ну бывают, конечно, как в любой семье, какие-то ссоры и склоки, но они всегда малозначительны, ведь цель у нас одна — здоровье».
«Пациенту важно получать лечение, и кто производит препарат — ему не важно, — отметила исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева. — Отрасль — как единое целое, и за нами стоит пациент, о котором мы должны думать. Победители, которые получат «Платиновую унцию», будут достойными, но важно и количество участников конкурса, много компаний и людей работают на то, чтобы лекарственные препараты были доступны для пациентов».
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Александр Опарин поддержал тему: «Все участники системы здравоохранения только вместе могут достичь поставленных целей. Аптечные сети и одиночные аптеки — связующее звено отрасли с пациентом. И на ритейле лежит большая ответственность — чтобы голос пациента был услышан. Стремимся обеспечить доступность ЛС на всей территории, понимаем, что когда человек приходит к нам, он приходит с проблемой и болью, и мы не продающая точка, а точка помощи пациенту».
«Аптека — это организация, куда зачастую потребитель приходит за советом, — согласилась исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. — Поэтому фармацевтическое консультирование, конечно, очень важно». Эксперт отметила появление в конкурсе номинаций для производители БАД и самой биологически активной добавки.
«На мой взгляд, эта номинация определяет место аптеки как в самой системе здравоохранения, так и в понимании потребителя, что здесь ему могут помочь не только приобрести лекарственные препараты, но и ответственно относиться к своему здоровью и заниматься профилактикой», — поделилась Неволина.
«Несмотря на то, что объективными критериями и мерилом успеха остаются такие базовые показатели, как объемы продаж в деньгах и количестве упаковок, мы хотели бы не забывать о том, что фармацевтическая отрасль — неотъемлемая часть социальной сферы нашей страны. В юбилейном сезоне мы будем делать акцент как на профессиональной, так и на социальной составляющей фармацевтической отрасли. Это, на наш взгляд, крайне важно, главный критерий эффективности — это все-таки инновационное развитие отрасли и в конечном итоге улучшение здоровья наших сограждан», — резюмировал Крестинский.
Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2024 года
Номинация «Компания года»
- Производитель ЛС. Крупнейшие производители
- Производитель ЛС. Нишевые производители
- Производитель биологически активных добавок
- Дистрибьютор ЛС
- E-commerce. Сервисная площадка
- E-commerce. Сайт аптечной сети
- Федеральная аптечная сеть
- Региональная аптечная сеть
Номинация «Препарат года»
- Рецептурный препарат
- Безрецептурный препарат
- Биологически активная добавка
- Лонч года. Государственный сегмент
- Лонч года. Розничный сегмент
Номинация «Проект года» (на основании заявки)
- Социальный проект
- Бизнес-проект
- IT/ Digital-проект
- Маркетинговый проект
Номинация «Сделка года» (вводится на втором этапе голосования)
Номинация «Руководитель года»
- Функциональный руководитель
- Топ-руководитель
Также оргкомитет оставляет за собой право ввести специальные номинации, о них будет объявлено позднее.
Члены организационного комитета:
Юрий Крестинский — директор Института развития общественного здравоохранения — основатель конкурса и председатель организационного комитета;
Николай Беспалов — директор по развитию компании RNC Pharma;
Оксана Григорьева — главный̆ редактор газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь»;
Виктор Дмитриев — генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей;
Анна Ермолаева — генеральный директор компании Alpha Research & Marketing;
Анастасия Круглова — генеральный менеджер компании IQVIA;
Лариса Матвеева — исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтический производителей;
Елена Неволина — исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья;
Александр Опарин — исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей;
Олег Фельдман — сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;
Александр Хорович — партнер компании «Б1»;
Сергей Шуляк — генеральный директор DSM Group.
Исполнительная дирекция конкурса:
Коммуникационное агентство RX CODE в лице генерального директора Дениса Вязникова.
Организатор проекта конкурса «Платиновая унция»:
Конгресс-оператор ООО «КСТ Групп» — руководитель организатора проекта Ирина Красивская.
Аудитор «Платиновой унции 2024»:
Группа компаний «Б1».
Подробная информация о премии: uncia.ru
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