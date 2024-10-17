Стартовал юбилейный сезон «Платиновой унции» 

Главные изменения

«25 лет как один миг», — поделился председатель организационного комитета конкурса «Платиновая унция» Юрий Крестинский.

В юбилейный сезон премия вошла обновленной — значительно расширен состав организационного комитета. Наряду с традиционными его представителями — крупнейшими аналитическими компаниями — в состав комитета включены профессиональные ассоциации.

Изменен состав номинаций конкурса. Так, среди компаний года, впервые в отдельной подноминации будет отмечена компания — производитель БАД, расширена подноминация e-commerce — отдельно будут номинироваться сервисные площадки и сайты аптечных сетей. В категории «Препарат года» появилась подноминация «Биологически активная добавка».

Этапы конкурса

Сбор заявок и проведение I этапа голосования — с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.

II этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года.

Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года.

Церемония награждения победителей конкурса — 10 апреля 2025 года.

По итогам первого этапа будут определены пять номинантов в каждой подноминации, за исключением заявочных, где список может быть шире. На втором этапе будет представлен и выведен шорт-лист сделок года. На этом этапе заявки, поступившие в заявочные номинации и прошедшие через фильтр организационного комитета, а также списки номинантов и шорт-лист сделок еще раз будут представлены на суд экспертов, которым и предстоит вынести окончательное решение.

«В число экспертов, голосующих на первом и втором этапах конкурса, могут войти практически все звенья и все участники отрасли, начиная от представителей законодательных и исполнительных органов власти как федерального, так и регионального уровня, представителей научных и образовательных учреждений, компаний-производителей, дистрибьюторов, руководителей и сотрудников аптечных учреждений, сотрудников аналитических компаний и профессиональных средств массовой информации», — сказал Крестинский.

«Мы ввели определенные квоты, чтобы была некая репрезентативность экспертов в рамках голосования, чтобы тот или иной сегмент не превалировал в определении номинантов и победителей», — добавил он.

О чем говорят цифры

Члены оргкомитета, представляющие аналитические агентства, традиционно поделились результатами аналитических отчетов, демонстрирующих состояние отрасли и эффективность ее игроков.

Так, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group Юлия Нечаева проанализировала тенденции и закономерности, наблюдающиеся на рынке в последние десять лет.

«Рынок растет, — констатировала она. — С 2014 года — более чем в два раза. Иногда, например в период пандемии, драйвером роста было государство. Сейчас рынок в большей мере растет за счет коммерческого сегмента, за счет аптек и за счет собственных средств населения».

Дистрибьюторский сегмент, по оценке аналитиков, оказался наиболее стабильным. Шесть игроков, которые присутствовали в TOP10 дистрибьюторов в 2014 году, и сейчас есть в лидерах. Концентрация в аптечном сегменте растет, и причем растет высокими темпами. Если в 2014 году TOP15 аптечных сетей составляли 24,1% доли коммерческого сегмента, то в 2024 году — 62,2%.

Директор по продажам IQVIA Россия/СНГ Светлана Никулина проанализировала место российского рынка на глобальном фармацевтическом рынке — Россия занимает 12-ю позицию по продажам ЛС. Розничный сегмент остается основным драйвером для фармацевтического рынка России, где повышение цен является ключевым фактором роста. При этом наблюдается увеличение доли рынка российских фармпроизводителей как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперт отметила, что аналитики ожидают сохранения этих трендов в перспективе двух-трех лет.

Заместитель генерального директора «Альфарм» Татьяна Ковальчук отметила рост продаж БАД в ритейле в упаковках и в рублях. По мнению эксперта, это говорит о том, что БАД возвращаются с маркетплейсов на аптечные полки.

Директор по развитию RNC pharma Николай Беспалов оценил количество сделок по слиянию и поглощению в фармацевтическом ритейле. По его наблюдениям, показатели могут сравниться с данными 2021 года.

«Сейчас очень интересное время с точки зрения возможности продать и купить ту или иную аптечную сеть», — прокомментировал он.

Эксперт также отметил, что если тенденция на слияния и поглощения сохранится, это может стать серьезным вызовом для формата работы ассоциаций аптечных сетей.

Сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos Олег Фельдман рассказал о структуре продвижения лекарственных средств в ключевых сегментах рынка. По его словам, при продвижении на аудиторию врачей отмечается стабильность коммуникаций, где 70% составляют личные визиты медпредставителей, 25% — диджитал-коммуникации и 5% — офлайн-мероприятия. В ритейле иная структура — растет доля различных акций и программ в аптечном звене. Доля визитов медпредставителей в аптеки немного сокращается и, по представленным экспертом данным, составляет 47%, на диджитал приходится 13%.

Социальная составляющая

Участники пресс-конференции говорили и о том, как важно отметить в рамках «Платиновой унции» социальную составляющую фармацевтической отрасли.

«2024 год, объявленный в России Годом семьи, плавно переходит в год двадцатипятилетия «Платиновой унции», — сообщил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. — Наверное, это не случайно, потому что вся фарма — это большая дружная семья. Ну бывают, конечно, как в любой семье, какие-то ссоры и склоки, но они всегда малозначительны, ведь цель у нас одна — здоровье».

«Пациенту важно получать лечение, и кто производит препарат — ему не важно, — отметила исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева. — Отрасль — как единое целое, и за нами стоит пациент, о котором мы должны думать. Победители, которые получат «Платиновую унцию», будут достойными, но важно и количество участников конкурса, много компаний и людей работают на то, чтобы лекарственные препараты были доступны для пациентов».

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Александр Опарин поддержал тему: «Все участники системы здравоохранения только вместе могут достичь поставленных целей. Аптечные сети и одиночные аптеки — связующее звено отрасли с пациентом. И на ритейле лежит большая ответственность — чтобы голос пациента был услышан. Стремимся обеспечить доступность ЛС на всей территории, понимаем, что когда человек приходит к нам, он приходит с проблемой и болью, и мы не продающая точка, а точка помощи пациенту».

«Аптека — это организация, куда зачастую потребитель приходит за советом, — согласилась исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. — Поэтому фармацевтическое консультирование, конечно, очень важно». Эксперт отметила появление в конкурсе номинаций для производители БАД и самой биологически активной добавки.

«На мой взгляд, эта номинация определяет место аптеки как в самой системе здравоохранения, так и в понимании потребителя, что здесь ему могут помочь не только приобрести лекарственные препараты, но и ответственно относиться к своему здоровью и заниматься профилактикой», — поделилась Неволина.

«Несмотря на то, что объективными критериями и мерилом успеха остаются такие базовые показатели, как объемы продаж в деньгах и количестве упаковок, мы хотели бы не забывать о том, что фармацевтическая отрасль — неотъемлемая часть социальной сферы нашей страны. В юбилейном сезоне мы будем делать акцент как на профессиональной, так и на социальной составляющей фармацевтической отрасли. Это, на наш взгляд, крайне важно, главный критерий эффективности — это все-таки инновационное развитие отрасли и в конечном итоге улучшение здоровья наших сограждан», — резюмировал Крестинский.

Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2024 года

Номинация «Компания года»





Производитель ЛС. Крупнейшие производители

Производитель ЛС. Нишевые производители

Производитель биологически активных добавок

Дистрибьютор ЛС

E-commerce. Сервисная площадка

E-commerce. Сайт аптечной сети

Федеральная аптечная сеть

Региональная аптечная сеть

Номинация «Препарат года»





Рецептурный препарат

Безрецептурный препарат

Биологически активная добавка

Лонч года. Государственный сегмент

Лонч года. Розничный сегмент

Номинация «Проект года» (на основании заявки)





Социальный проект

Бизнес-проект

IT/ Digital-проект

Маркетинговый проект

Номинация «Сделка года» (вводится на втором этапе голосования)

Номинация «Руководитель года»

Функциональный руководитель

Топ-руководитель

Также оргкомитет оставляет за собой право ввести специальные номинации, о них будет объявлено позднее.

Члены организационного комитета:

Юрий Крестинский — директор Института развития общественного здравоохранения — основатель конкурса и председатель организационного комитета;

Николай Беспалов — директор по развитию компании RNC Pharma;

Оксана Григорьева — главный̆ редактор газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь»;

Виктор Дмитриев — генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей;

Анна Ермолаева — генеральный директор компании Alpha Research & Marketing;

Анастасия Круглова — генеральный менеджер компании IQVIA;

Лариса Матвеева — исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтический производителей;

Елена Неволина — исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья;

Александр Опарин — исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей;

Олег Фельдман — сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;

Александр Хорович — партнер компании «Б1»;

Сергей Шуляк — генеральный директор DSM Group.

Исполнительная дирекция конкурса:

Коммуникационное агентство RX CODE в лице генерального директора Дениса Вязникова.

Организатор проекта конкурса «Платиновая унция»:

Конгресс-оператор ООО «КСТ Групп» — руководитель организатора проекта Ирина Красивская.

Аудитор «Платиновой унции 2024»:

Группа компаний «Б1».

Подробная информация о премии: uncia.ru