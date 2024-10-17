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Стартовал юбилейный сезон...

Стартовал юбилейный сезон «Платиновой унции» 

17.10.2024
10:43
Елена Григорьева
Пресс-конференция, посвященная старту юбилейного сезона престижной премии в фармацевтической отрасли «XXV Платиновая унция», состоялась в Москве 16 октября. Участники организационного комитета премии, в числе которых представители ведущих аналитических агентств и профильных отраслевых ассоциаций, в своих выступлениях очертили ландшафт отрасли и обозначили тренды и достижения, которые найдут свое отражение в результатах «Платиновой унции» по итогам 2024 года.
Фото: предоставлено «КСТ Групп»

Главные изменения

«25 лет как один миг», — поделился председатель организационного комитета конкурса «Платиновая унция» Юрий Крестинский.

В юбилейный сезон премия вошла обновленной — значительно расширен состав организационного комитета. Наряду с традиционными его представителями — крупнейшими аналитическими компаниями — в состав комитета включены профессиональные ассоциации.

Изменен состав номинаций конкурса. Так, среди компаний года, впервые в отдельной подноминации будет отмечена компания — производитель БАД, расширена подноминация e-commerce — отдельно будут номинироваться сервисные площадки и сайты аптечных сетей. В категории «Препарат года» появилась подноминация «Биологически активная добавка».

Этапы конкурса

Сбор заявок и проведение I этапа голосования — с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.

II этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года.

Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года.

Церемония награждения победителей конкурса — 10 апреля 2025 года.

По итогам первого этапа будут определены пять номинантов в каждой подноминации, за исключением заявочных, где список может быть шире. На втором этапе будет представлен и выведен шорт-лист сделок года. На этом этапе заявки, поступившие в заявочные номинации и прошедшие через фильтр организационного комитета, а также списки номинантов и шорт-лист сделок еще раз будут представлены на суд экспертов, которым и предстоит вынести окончательное решение.

«В число экспертов, голосующих на первом и втором этапах конкурса, могут войти практически все звенья и все участники отрасли, начиная от представителей законодательных и исполнительных органов власти как федерального, так и регионального уровня, представителей научных и образовательных учреждений, компаний-производителей, дистрибьюторов, руководителей и сотрудников аптечных учреждений, сотрудников аналитических компаний и профессиональных средств массовой информации», — сказал Крестинский.

«Мы ввели определенные квоты, чтобы была некая репрезентативность экспертов в рамках голосования, чтобы тот или иной сегмент не превалировал в определении номинантов и победителей», — добавил он.

О чем говорят цифры

Члены оргкомитета, представляющие аналитические агентства, традиционно поделились результатами аналитических отчетов, демонстрирующих состояние отрасли и эффективность ее игроков.

Так, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group Юлия Нечаева проанализировала тенденции и закономерности, наблюдающиеся на рынке в последние десять лет.

«Рынок растет, — констатировала она. — С 2014 года — более чем в два раза. Иногда, например в период пандемии, драйвером роста было государство. Сейчас рынок в большей мере растет за счет коммерческого сегмента, за счет аптек и за счет собственных средств населения».

Дистрибьюторский сегмент, по оценке аналитиков, оказался наиболее стабильным. Шесть игроков, которые присутствовали в TOP10 дистрибьюторов в 2014 году, и сейчас есть в лидерах. Концентрация в аптечном сегменте растет, и причем растет высокими темпами. Если в 2014 году TOP15 аптечных сетей составляли 24,1% доли коммерческого сегмента, то в 2024 году — 62,2%.

Директор по продажам IQVIA Россия/СНГ Светлана Никулина проанализировала место российского рынка на глобальном фармацевтическом рынке — Россия занимает 12-ю позицию по продажам ЛС. Розничный сегмент остается основным драйвером для фармацевтического рынка России, где повышение цен является ключевым фактором роста. При этом наблюдается увеличение доли рынка российских фармпроизводителей как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперт отметила, что аналитики ожидают сохранения этих трендов в перспективе двух-трех лет.

Заместитель генерального директора «Альфарм» Татьяна Ковальчук отметила рост продаж БАД в ритейле в упаковках и в рублях. По мнению эксперта, это говорит о том, что БАД возвращаются с маркетплейсов на аптечные полки.

Директор по развитию RNC pharma Николай Беспалов оценил количество сделок по слиянию и поглощению в фармацевтическом ритейле. По его наблюдениям, показатели могут сравниться с данными 2021 года.

«Сейчас очень интересное время с точки зрения возможности продать и купить ту или иную аптечную сеть», — прокомментировал он.

Эксперт также отметил, что если тенденция на слияния и поглощения сохранится, это может стать серьезным вызовом для формата работы ассоциаций аптечных сетей.

Сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos Олег Фельдман рассказал о структуре продвижения лекарственных средств в ключевых сегментах рынка. По его словам, при продвижении на аудиторию врачей отмечается стабильность коммуникаций, где 70% составляют личные визиты медпредставителей, 25% — диджитал-коммуникации и 5% — офлайн-мероприятия. В ритейле иная структура — растет доля различных акций и программ в аптечном звене. Доля визитов медпредставителей в аптеки немного сокращается и, по представленным экспертом данным, составляет 47%, на диджитал приходится 13%.

Социальная составляющая

Участники пресс-конференции говорили и о том, как важно отметить в рамках «Платиновой унции» социальную составляющую фармацевтической отрасли.

«2024 год, объявленный в России Годом семьи, плавно переходит в год двадцатипятилетия «Платиновой унции», — сообщил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. — Наверное, это не случайно, потому что вся фарма — это большая дружная семья. Ну бывают, конечно, как в любой семье, какие-то ссоры и склоки, но они всегда малозначительны, ведь цель у нас одна — здоровье».

«Пациенту важно получать лечение, и кто производит препарат — ему не важно, — отметила исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева. — Отрасль — как единое целое, и за нами стоит пациент, о котором мы должны думать. Победители, которые получат «Платиновую унцию», будут достойными, но важно и количество участников конкурса, много компаний и людей работают на то, чтобы лекарственные препараты были доступны для пациентов».

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Александр Опарин поддержал тему: «Все участники системы здравоохранения только вместе могут достичь поставленных целей. Аптечные сети и одиночные аптеки — связующее звено отрасли с пациентом. И на ритейле лежит большая ответственность — чтобы голос пациента был услышан. Стремимся обеспечить доступность ЛС на всей территории, понимаем, что когда человек приходит к нам, он приходит с проблемой и болью, и мы не продающая точка, а точка помощи пациенту».

«Аптека — это организация, куда зачастую потребитель приходит за советом, — согласилась исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. Поэтому фармацевтическое консультирование, конечно, очень важно». Эксперт отметила появление в конкурсе номинаций для производители БАД и самой биологически активной добавки.

«На мой взгляд, эта номинация определяет место аптеки как в самой системе здравоохранения, так и в понимании потребителя, что здесь ему могут помочь не только приобрести лекарственные препараты, но и ответственно относиться к своему здоровью и заниматься профилактикой», — поделилась Неволина.

«Несмотря на то, что объективными критериями и мерилом успеха остаются такие базовые показатели, как объемы продаж в деньгах и количестве упаковок, мы хотели бы не забывать о том, что фармацевтическая отрасль — неотъемлемая часть социальной сферы нашей страны. В юбилейном сезоне мы будем делать акцент как на профессиональной, так и на социальной составляющей фармацевтической отрасли. Это, на наш взгляд, крайне важно, главный критерий эффективности — это все-таки инновационное развитие отрасли и в конечном итоге улучшение здоровья наших сограждан», — резюмировал Крестинский.

Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2024 года

Номинация «Компания года»

  • Производитель ЛС. Крупнейшие производители
  • Производитель ЛС. Нишевые производители
  • Производитель биологически активных добавок
  • Дистрибьютор ЛС
  • E-commerce. Сервисная площадка
  • E-commerce. Сайт аптечной сети
  • Федеральная аптечная сеть
  • Региональная аптечная сеть

Номинация «Препарат года»

  • Рецептурный препарат
  • Безрецептурный препарат
  • Биологически активная добавка
  • Лонч года. Государственный сегмент
  • Лонч года. Розничный сегмент

Номинация «Проект года» (на основании заявки)

  • Социальный проект
  • Бизнес-проект
  • IT/ Digital-проект
  • Маркетинговый проект

Номинация «Сделка года» (вводится на втором этапе голосования)

Номинация «Руководитель года»

  • Функциональный руководитель
  • Топ-руководитель

Также оргкомитет оставляет за собой право ввести специальные номинации, о них будет объявлено позднее.

Члены организационного комитета:

Юрий Крестинский — директор Института развития общественного здравоохранения — основатель конкурса и председатель организационного комитета;

Николай Беспалов — директор по развитию компании RNC Pharma;

Оксана Григорьева — главный̆ редактор газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь»;

Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей;

Анна Ермолаева — генеральный директор компании Alpha Research & Marketing;

Анастасия Круглова — генеральный менеджер компании IQVIA;

Лариса Матвеева — исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтический производителей;

Елена Неволина — исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья;

Александр Опарин — исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей;

Олег Фельдман — сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos в России;

Александр Хорович — партнер компании «Б1»;

Сергей Шуляк — генеральный директор DSM Group.

Исполнительная дирекция конкурса:

Коммуникационное агентство RX CODE в лице генерального директора Дениса Вязникова.

Организатор проекта конкурса «Платиновая унция»:

Конгресс-оператор ООО «КСТ Групп» — руководитель организатора проекта Ирина Красивская.

Аудитор «Платиновой унции 2024»:

Группа компаний «Б1».

 Подробная информация о премии: uncia.ru 

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