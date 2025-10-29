Статус НМИЦ может стать доступен для фармацевтических компаний

Минздрав России предложил закрепить статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) в законе об основах охраны здоровья граждан. По данным «Ведомостей», инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Порядок присвоения и прекращения статуса НМИЦ, а также критерии для отбора организаций, претендующих на этот статус, будет определять правительство. Госорганизации со статусом НМИЦ на 1 января 2025 года сохранят его в течение полугода после вступления закона в силу или до принятия правительством решения о присвоении им нового статуса.

Главное условие для получения организациями статуса НМИЦ — проведение научных и научно-технических исследований в сфере здравоохранения. Одной из основных задач центров станет методическое сопровождение медорганизаций регионального уровня.

Согласно документу, НМИЦ смогут анализировать перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, собирать и анализировать информацию о назначении и применении лекарств вне зарегистрированных показаний, а также о применении незарегистрированных препаратов и медизделий.​

Кроме того, центры будут рассчитывать потребность в лекарствах, используемых в государственных программах, с учетом стандартов и клинических рекомендаций. Благодаря этим данным можно будет формировать запрос на разработку новых препаратов и медизделий, в том числе в рамках программы импортозамещения.

Как сообщил журналистам профессор Финансового университета Александр Сафонов, статус НМИЦ уже был закреплен в отдельном приказе Минздрава РФ от 2021 года. Согласно ему, на этот статус может претендовать организация, которая занимается научной или научно-технической деятельностью и подведомственна Минздраву РФ. В новом законопроекте на статус НМИЦ могут претендовать организации, которые подведомственны федеральным и региональным органам власти.

«Возможно, после принятия закона появится возможность присваивать его коммерческим организациям, которые занимаются медицинской деятельностью и имеют у себя специализированные центры, например, в области фармацевтики», — поделился эксперт.