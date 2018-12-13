Ставропольский губернатор предлагает увеличить штраф за безрецептурный отпуск лекарств до 1 млн рублей

Как уже сообщал «ФВ», в октябре в Ставропольском крае произошло ЧП с отравлением школьников миорелаксантом. В соседнем Краснодарском крае, в Сочи с ноября по декабрь из-за немедицинского использования ЛС было госпитализировано пятеро детей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 238 УК РФ (сбыт товаров не отвечающим требованиям безопасности) соответственно.

Однако региональные власти считают, что следует ужесточить экономические санкции.

«Губернатор Владимир Владимиров вышел с инициативой в Государственную думу, чтобы законодательно увеличить размер штрафа за свободный отпуск рецептурных ЛС до 1 млн руб., – рассказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. – Думаю, предложение будет поддержано. Такое наказание за данное административное правонарушение заставит аптеки задуматься».