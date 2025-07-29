«Столички» и «Неофарм» не работают из-за технического сбоя

У сети аптек «Столички» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге 29 июля не работают некоторые точки, в этом убедились корреспонденты «ФВ». «Аптека не работает по техническим причинам», — указано в объявлении аптеки на проспекте Боголюбова, 21 в Дубне.

Также наблюдаются сбои в доступности сайтов аптечных сетей «Столички» и «Неофарм» (относятся к ООО «Нео-фарм»).

«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы скоро откроемся!», — указано в сообщениях на сайтах обеих аптек.

Как пишет telegram-канал «Осторожно, Москва», причиной сбоя в работе аптек может быть стороннее вмешательство и атака на информационные системы сети.

В компании ситуацию пока не комментируют, «ФВ» направил запрос в пресс-службу.

По горячей линии аптек сети «Столички» ответили, что аптеки «могут временно не работать, бронирование на сайте недоступно».