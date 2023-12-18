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Страны ЕС утилизировали...

Страны ЕС утилизировали вакцины от COVID-19 минимум на 4 млрд евро

18.12.2023
18:02
Владимир Заболотских
ЕС ликвидировал до 215 млн доз противоковидных вакцин, что обошлось налогоплательщикам в 4 млрд евро. Это приблизительные и заниженные оценки, подсчитанные издательством Politico. Как утверждается, в действительности число неиспользованных вакцин гораздо больше.
Фото: Freepik

Европейскому союзу (ЕС) пришлось утилизировать 215 млн доз вакцин от COVID-19, закупленных в разгар пандемии. Общая стоимость выброшенных препаратов составила около 4 млрд евро, пишет Politico.

Европейские страны получили 1,5 млрд доз вакцин против коронавируса (более трех доз на человека) после их регистрации регулятором. Согласно имеющимся данным, среднее количество ликвидированных доз противоковидных препаратов в пересчете на каждого жителя ЕС составило 0,7. Самый высокий показатель у Эстонии – 1,1 дозы на человека, самый низкий у Ирландии – 0,16. Отмечается, что некоторые государства — члены союза отказались раскрывать данные о выброшенных вакцинах.

Как утверждается, в действительности число неиспользованных вакцин гораздо больше. К примеру, Германия предоставила информацию о выброшенных препаратах в июне, когда на ее складах уже имелось до 120 млн вакцин. Помимо этого, фармацевтические производители постоянно адаптируют свои вакцины на фоне появляющихся вариантов SARS-CoV-2, что снижает востребованность старых запасов и повышает вероятность их утилизации.

Стоимость 215 млн ликвидированных вакцин была подсчитана с учетом цен, опубликованных в СМИ. Если страна предоставила информацию только об общем количестве вакцин, от которых пришлось избавиться, без разбивки по производителям, то бралась в расчет средневзвешенная цена в 19,39 евро.

Поставки вакцин в ЕС не прекратятся. Контракт с Pfizer и BioNTech обязывает европейские страны закупать их как минимум до 2027 года.

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