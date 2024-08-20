Студентов приняли на целевое обучение по новой «обезличенной» системе

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий высшее образование, рассказал на совещании о ходе приемной кампании в вузы. По его словам, главным нововведением стало изменение порядка приема на целевые места. В 2024 году система стала «обезличенной». Заявления подаются через платформу «Работа в России». Всего было выделено 620 тыс. бюджетных мест. Общее число мест в рамках целевого приема составило 145 тыс. По двадцати самым востребованным направлениям квота увеличилась на 10%. Как заявил Чернышенко, на них уже зачислено 38 800 человек.

Согласно данным, самыми популярными направлениями у поступающих стали лечебное дело, педиатрия, педагогическое и инженерное образование. Такой интерес абитуриентов объясняется прежде всего тем, что растет доля практической подготовки. Студенты естественно-научных и инженерно-технических специальностей могут проходить практику непосредственно на предприятиях.

Ранее сообщалось, что правительство усовершенствовало систему заключения договоров на целевое обучение, утверждено соответствующее постановление. В нем был урегулирован порядок заключения контрактов и их учет, прописаны формы ответственности и порядок действий в спорных случаях. Документ вступил в силу с 1 мая и будет действовать шесть лет.

Полина Лившиц