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Правительство утвердило стандарт...

Правительство утвердило стандарт целевого обучения

02.05.2024
17:33
Дина Коблова
Правительство усовершенствовало систему заключения договоров на целевое обучение, утверждено соответствующее постановление. В нем урегулирован порядок заключения контрактов и их учет, прописаны формы ответственности и порядок действий в спорных случаях. Согласно документу, заказчики смогут обучать работников для других организаций.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило постановление № 555 от 27.04.2024 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». Документ вступил в силу с 1 мая и будет действовать шесть лет.

Ранее договоры на целевое обучение регулировались нормами ТК РФ об ученическом договоре, теперь на целевые контракты эти нормы не распространяются. Формы ответственности, порядок действий в спорных случаях также прописаны в проекте. У сторон появилась возможность согласовать иные меры финансирования обучения, кроме оплаты самого обучения и проживания студента. Также работодатели смогут предусмотреть любой срок обязательной отработки в промежутке от трех до пяти лет.

Согласно постановлению заказчики смогут обучать работников для других организаций. Это изменение будет актуально в том числе для аптечных сетей, когда все расходы на обучение будет брать на себя управляющая компания, а на работу специалист будет выходить формально в другую организацию из структуры сети.

В контракты теперь можно внести дополнительные условия о прохождении практики у будущего работодателя, а также требования к успеваемости студента-целевика. В последнем случае заказчик может уменьшать объем финансирования за плохие оценки. Условия снижения оплаты обучения должны быть прописаны в договоре.

Кроме того, изменился порядок заключения целевых контрактов и их учет. Вся процедура будет проходить на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений. Объем целевого набора для каждого вуза или колледжа будет определяться квотами. В учебном 2024/25 году целевые контракты еще оформляются в бумажном виде, а со следующего учебного года контракт можно будет заключить в электронной форме на портале «Работа в России». В таком случае гражданин подписывает договор посредством мобильного приложения «Госключ».

Одним из оснований для подготовки постановления стали поправки в Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», которые внесли существенные изменения в части целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Эти поправки вступили в силу с 1 мая.

Документ заменил постановление № 1681 от 13.10.2020.

Подробнее об изменениях читайте в «ФВ» № 7 (1136) от 19.03.2024 в материале «Довести до ума».

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