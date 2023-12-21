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Суд Франции назначил...

Суд Франции назначил штраф Servier за продажу опасного для здоровья препарата от ожирения

21.12.2023
13:44
Владимир Заболотских
Суд Франции обвинил компанию Servier в мошенничестве, а также смерти и нанесении вреда здоровью пациентов, принимавших ее препарат от ожирения Mediator. Производитель выплатит в качестве компенсации 424 млн евро.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Французского производителя лекарств Servier обязали выплатить более 424 млн евро в связи с продажей препарата для похудения Mediator (benfluorex), прием которого представляет опасность для здоровья пациентов. Решение об этом вынес Апелляционный суд Франции, говорится в сообщении France Info.

Компанию обвинили в «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и «причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Отмечается, что лекарственное средство вызывало нарушение работы клапанов сердца, которое привело к смерти, по разным оценкам, от 500 до 2000 человек. Суд постановил, что компания скрывала от пациентов и медицинских работников наличие риска возникновения проблем с сердцем, связанного с приемом препарата.

Mediator впервые получил регистрацию от французского регулятора в 1974 году. Его продажи были прекращены только в 2009 году в результате усилий врача-пульмонолога Ирен Фрашон, которая опубликовала исследование о пагубном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему, отмечает The Guardian.

Cуд первой инстанции оправдал Servier по выдвинутым обвинениям в 2021 году. Согласно новому постановлению, компания должна выплатить штраф в размере 9,1 млн евро, а также еще 415 млн евро в качестве компенсации органам социального обеспечения и медицинским страховым организациям.

Benfluorex — это селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Считалось, что он может снижать уровень липидов и подавлять аппетит. Вначале его прописывали больным диабетом для контроля уровня сахара в крови. Однако впоследствии его начали принимать в том числе люди с ожирением без диагностированного диабета, чтобы сбросить вес.

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