Суд арестовал экс-сотрудников научного центра «Вектор» по делу о коррупции

Бывший начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске Артем Кобзев заключен под стражу до 17 августа. Решение вынес Новосибирский районный суд по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствие считает, что уволенный в 2024 году Кобзев организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III—IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на его родственников, на деле работы фактически производились сотрудниками центра, при этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. Кобзева также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов.

Также под домашний арест до 17 августа отправлена его жена, бывшая сотрудница центра Елена Кобзева. Она являлась индивидуальным предпринимателем, через которого заключались контракты. Следователи обвиняют ее в соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки.

Елена Кобзева

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также за получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).



Оба постановления не вступили в законную силу.

Накануне пресс-служба Управления ФСБ по региону сообщила о задержании двух бывших сотрудников научного центра «Вектор». Сумму ущерба оценили в 6 млн руб.