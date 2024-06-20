ФСБ задержала экс-сотрудников научного центра «Вектор»

В Новосибирской области задержаны двое бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и мошенничество с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону, уволенный в этом году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III—IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре.

«Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников подозреваемого, на деле работы фактически производились сотрудниками центра, при этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 годы перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. За этот период центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» нанесен ущерб в размере свыше 6 млн руб.», — говорится в сообщении.

Также бывшего начальника участка подозревают в получении крупной взятки. Взятку он якобы получил за помощь в неконкурентных закупках упаковки для медицинских отходов по завышенным ценам. Кроме того, в совершении этого преступления подозревают его жену, которая ранее работала в центре.

В мае прошлого года был уволен генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причиной увольнения стали нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Росздравнадзор провел мероприятия «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции». Также была уволена замдиректора центра Елена Гаврилова. Оба пытались через суд восстановиться в должностях, но не смогли оспорить свое увольнение.