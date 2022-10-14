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Суд арестовал имущество...

Суд арестовал имущество обвиняемых по делу Шпигеля на 1,8 млрд рублей

14.10.2022
16:50
Артем Косенок

На имущество основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства.

Борис Шпигель | Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Суд арестовал имущество основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, водителя Белозерцева Геннадия Маркова и родственника Белозерцева Федора Федотова. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля», – сообщили в СКР.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что следствие не может направить материалы расследования по делу Бориса Шпигеля в Генпрокуратуру из-за жалобы его адвокатов. Защита бизнесмена обжаловала решение суда об ограничении сроков ознакомления с делом.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля.

Ранее, в апреле, уже сообщалось, что на имущество Шпигеля, Белозерцева и других обвиняемых наложен арест. Речь шла о сумме денег в размере примерно 230 млн руб., около 300 тыс. евро и 100 тыс. долл. Также под арест попали семь земельных участков и пять объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору. Были арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, как считает следствие, являются Шпигели. 

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