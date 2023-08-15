Суд изъял в пользу государства акции ОАО «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял в пользу государства у экс-депутата Госдумы Малика Гайсина акции компании «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заседание суда. Соответствующая карточка размещена в электронной картотеке суда.

Иск о взыскании в пользу государства активов Гайсина был подан в конце июля заместителем генпрокурора России Игорем Ткачевым. В надзорном органе тогда пояснили, что Гайсин с 1995 по 1999 год был депутатом Госдумы и в это время занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. По данным надзорного ведомства, он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — «Уралбиофарм». В результате он стал ее монопольным владельцем с долей бенефициарного участия в 99,995%.

В Генпрокуратуре заявили, что для осуществления предпринимательской деятельности Гайсин учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По данным СПАРК, компаниям принадлежит по 24,9% акций «Уралбиофарма». В Генпрокуратуре считают, что фирмы выполняли роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление бизнесмена. По ходатайству прокуратуры акции Гайсина были арестованы.

По словам Гайсина, акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц. Он отметил, что за 30 лет открытого владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. По его мнению, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц».

В итоге суд встал на сторону Генпрокуратуры и удовлетворил иск в полной мере. Защита Гайсина заявила, что будет обжаловать решение суда.