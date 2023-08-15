Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Суд изъял в...

Суд изъял в пользу государства акции ОАО «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд рублей

15.08.2023
11:17
Артем Косенок
Суд изъял в пользу государства акции ОАО «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд руб. В Генпрокуратуре посчитали, что владелец компании во время работы депутатом Госдумы также занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял в пользу государства у экс-депутата Госдумы Малика Гайсина акции компании «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заседание суда. Соответствующая карточка размещена в электронной картотеке суда.

Иск о взыскании в пользу государства активов Гайсина был подан в конце июля заместителем генпрокурора России Игорем Ткачевым. В надзорном органе тогда пояснили, что Гайсин с 1995 по 1999 год был депутатом Госдумы и в это время занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. По данным надзорного ведомства, он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — «Уралбиофарм». В результате он стал ее монопольным владельцем с долей бенефициарного участия в 99,995%.

В Генпрокуратуре заявили, что для осуществления предпринимательской деятельности Гайсин учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По данным СПАРК, компаниям принадлежит по 24,9% акций «Уралбиофарма». В Генпрокуратуре считают, что фирмы выполняли роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление бизнесмена. По ходатайству прокуратуры акции Гайсина были арестованы.

По словам Гайсина, акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц. Он отметил, что за 30 лет открытого владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. По его мнению, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц».

В итоге суд встал на сторону Генпрокуратуры и удовлетворил иск в полной мере. Защита Гайсина заявила, что будет обжаловать решение суда.

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. В 1930 году предприятие начало выпускать продукцию. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральный директор с 2010 года — Малик Гайсин.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.