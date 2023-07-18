Суд направил на новое рассмотрение дело между Amgen и «Фармстором»

Кассационная инстанция Арбитражного суда Москвы отменила предыдущее решение, согласно которому Amgen должен был поставить ООО «Компания Фармстор» лекарственные препараты общей суммой около 1,8 млрд руб., а также направила дело на новое рассмотрение. Это следует из карточки дела.

В своем иске «Фармстор» утверждал, что производитель незаконно отказался поставить товар. Суд в первом решении также подтвердил, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки препаратов «Вектибикс» (панитумумаб — противоопухолевый препарат), «Эксджива» (деносумаб — моноклональное антитело), «Энплейт» (ромиплостим — гемостатик).

В кассации суд указал: принимая предыдущие решения, «суды не дали правовой оценки доводам ответчика о рамочном характере договора, в котором сторонами не согласованы условия о поставке товаров определенного наименования и количества». При этом договором поставки конкретного товара должен был являться согласованный между Amgen и «Фармастором» бланк заказа (продаж), содержащий название и количество поставляемого товара, а обязанность поставить товар возникает у производителя только в момент принятия (акцепта) этого бланка.

К тому же, согласно материалам дела, Amgen утверждает, что расторгла заключенный с «Фармастором» договор из-за недобросовестного поведения дистрибьютора. По информации производителя, представители «Фармастора» неоднократно представляли поддельные письма о дефектуре продукции Amgen, в частности препаратов «Эксджива» и «Вектибикс», составленные от имени производителя и подписанные руководителем коммерческого департамента.