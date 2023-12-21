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Суд не признал...

Суд не признал патентные права CureVac на мРНК-вакцину от COVID-19

21.12.2023
11:15
Владимир Заболотских
Cуд не признал действительным патент CureVac на мРНК-вакцину от коронавируса. Производитель пытался отсудить интеллектуальные права на препарат у BioNTech и Pfizer. Компания намерена обжаловать это решение.
Фото: rimidolove/ru.123rf.com

Федеральный патентный суд Германии признал недействительным патент CureVac на мРНК-вакцину от COVID-19. Об этом говорится в заявлении немецкой компании, пытавшейся отсудить интеллектуальные права на препарат у BioNTech и Pfizer.

Стоимость акций CureVac упала более чем на 40% после вынесения судебного решения. Компания сообщила, что намерена обжаловать его в Верховном суде.

Немецкий биотехнологический стартап BioNTech известен благодаря своей вакцине от COVID-19, разработанной совместно с Pfizer. В 2022 году CureVac подала иск в отношении BioNTech, требуя компенсации за нарушение патента на технологию матричной РНК (мРНК), которая используется при изготовлении противоковидной вакцины. BioNTech опровергла обвинения.  

CureVac ведет работу над разработкой мРНК-вакцины от SARS-CoV-2 в сотрудничестве с GSK уже с 2021 года. В августе этого года компании объявили о старте фазы II клинических исследований своей разработки.

«Мы по-прежнему убеждены, что внесли значительный вклад в создание безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, являясь новаторами в разработке технологии мРНК и постоянно внедряя инновации в этой области», – сказал глава CureVac Александр Цендер. Компания также отметила, что параллельно ведет судебные разбирательства по еще семи патентам на препараты.

Лицензию на вакцину Pfizer и BioNTech также пытается оспорить компания Moderna, которая подала на производителей иск в суды Германии и США в августе прошлого года. Представитель Pfizer заявил, что они вместе с BioNTech уверены в своей интеллектуальной собственности и потребовали от Moderna прекратить судебный процесс.

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