Суд обязал J&J выплатить 1,64 млрд долларов за незаконное продвижение препаратов от ВИЧ

Суд США оштрафовал на 1,64 млрд долл. фармацевтическую компанию Johnson & Johnson (J&J) за незаконные маркетинговые стратегии. Об этом сообщается в опубликованном постановлении.

Истцы, работавшие торговыми представителями Janssen (ныне известно как J&J Innovative Medicine), заявили, что подразделение J&J предлагало использовать антиретровирусные препараты Prezista (darunavir) и Intelence (etravirine) вне одобренных регулятором показаний. Как утверждается, в период с 2006 по 2014 год фармгигант продвигал Prezista как средство, не повышающее уровень липидов (холестерина и триглицеридов). Однако в инструкции к нему есть предупреждение об этом побочном эффекте.

Intelence может приниматься только два раза в день пациентами, ранее проходившими курс ВИЧ-терапии. При этом производитель заявлял о возможном применении лекарства раз в день вне зависимости от предыдущего опыта лечения, указывается в исковых материалах.

Кроме того, Janssen якобы платила врачам за продвижение препаратов на ужинах и мероприятиях с докладами экспертов, что можно расценивать как коррупцию, считают истцы. Присяжные подтвердили, что компания неправомерно продвигала продукцию для целей, не предусмотренных инструкцией, но не признали ее причастность к даче взяток.

Судья подчеркнул в решении, что, опираясь на недостоверную информацию о препаратах, врачи назначали их пациентам и оформляли запросы на компенсацию стоимости по государственной медицинской страховке. Эти расходы возмещались из бюджетных средств.

Janssen не признала ответственность и планирует подавать апелляцию. Представитель компании отметил, что рекламируемые характеристики лекарств всегда соответствовали маркировке, а истцы не представили доказательств своих обвинений.