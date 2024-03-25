Суд обязал Центр лекобеспечения закупить для 14 ВЗН конкретный препарат

Арбитражный суд Москвы 21 марта 2024 года удовлетворил иск «Фарм-Синтеза» о понуждении к исполнению обязанности в натуре к Федеральному центру планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) и «Примафарму». Суд обязал их исполнить контракт на первоначально согласованных условиях. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Дело касается контракта между ФЦПиЛО и «Примафармом» по закупке для программы 14 ВЗН леналидомида, который они заключили 2 июня 2022 года. Аукцион по закупке 31 968 упак. на 3,29 млрд руб. был проведен по МНН, но торговое наименование «Миеланикс» производства АО «Фарм-Синтез» зафиксировано непосредственно в контракте. Несколько дней спустя стороны подписали дополнительное соглашение, в котором изменили условия — к поставке предлагалось уже два торговых наименования — либо «Миеланикс», либо «Леналидомид» производства компании «Фармасинтез».

Затем были еще несколько допсоглашений, в которых уже не только перечислялись препараты, возможные к поставке, но и распределение по количеству упаковок от каждого производителя.

По допсоглашению № 5 в 2023 году «Примафарм» должна была поставить 84 таблетки «Миеланикс» и 335 580 таблеток «Леналидомида» производства «Фармасинтеза». По допсоглашениям № 6 и № 7 в 2024 году — 334 681 таблетку от «Фармасинтеза» и 983 таблетки от «Фарм-Синтеза». По факту поставлено 42 таблетки «Миеланикса», остальной объем был полностью обеспечен «Леналидомидом».

«Фарм-Синтез» обратилась в Генпрокуратуру, которая спустила обращение в прокуратуру Москвы. Та выдала ФЦПиЛО предписание устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Тогда Центр лекобеспечения обжаловал предписание в арбитражном суде. Иск был удовлетворен 25 декабря 2023 года. Надзорный орган и «Фарм-Синтез» подали апелляционные жалобы.

В то же время прокуратура столицы подала свой иск к ФЦПиЛО и потребовала отменить спорные приложения к договору. В качестве обеспечения иска прокуроры ходатайствовали о приостановлении исполнения обязательств по договору. Суд удовлетворил ходатайство.