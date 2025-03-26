Суд оставил без удовлетворения иск «Акрихина» к «АстраЗенека» о защите деловой репутации

Арбитражный суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения иска «Акрихин» к «АстраЗенека» о защите деловой репутации. Заявленные истцом к опровержению сведения относятся исключительно к оценочным суждениям и мнению докладчика, озвученным последним в рамках дискуссии о том, что мешает нормальному функционированию патентного законодательства. В качестве примера он использовал ситуацию, которая связана с вводом в гражданский оборот воспроизведенных лекарств до окончания срока охраны патента, указал в своем решении суд. Акт опубликован в системе «Мой арбитр».

«Негативная оценка состояния дел по определенной проблеме, затронутой в рамках живой дискуссии на специально предназначенном для таких обсуждений мероприятии, не может служить основанием для привлечения к юридической ответственности», — констатировал суд.

Он принял во внимание, что 12 ноября 2024 года ФАС России установила, что действия истца, заключающиеся во вводе в оборот препарата «Фордиглиф» (МНН дапаглифлозин), нарушают запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст.14.5 ФЗ «О защите конкуренции»), в связи с чем вынесла соответствующее решение о привлечении к ответственности и выдала предписание об устранении нарушений и взыскании дохода от реализации «Фордиглифа» в доход Российской Федерации. Также судом учтено и не опровергнуто истцом, что «Фордиглиф» производится в Польше компанией Polpharma (информация об этом содержится в регистрационном удостоверении препарата).

Спор между российским подразделением AstraZeneca и «Акрихином» возник в апреле 2024 года, когда российская компания ввела в гражданский оборот дженерик «Форсиги» (МНН дапаглифлозин), ранее писал «ФВ». Свое отношение к ситуации директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» Виталий Дембровский высказал на площадке Российского фармацевтического форума им. Н.А.Семашко 15 мая 2024 года. ФАС усмотрела в этом выступлении признаки недобросовестной конкуренции и 28 августа выдала ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» предупреждение о необходимости прекращения нарушения, выразившегося в распространении не соответствующих действительности сведений о деятельности «Акрихина», а также о качестве и потребительских свойствах товара, предлагаемого им к продаже. В конце октября «АстраЗенека» отчиталась об исполнении предупреждения. Администратору сайта форума компания направила обращение об удалении соответствующего материала в части доклада Дембровского и о необходимости публикации на сайте ее опровержения.

Решение не вступило в законную силу. «Мы внимательно анализируем решение суда и в ближайшее время примем решение о его обжаловании в суде вышестоящей инстанции», — прокомментировали «ФВ» новость в «Акрихине».