Суд отказал Novartis по иску о принятии обеспечительных мер на «Руксолитиниб»

Американская компания Incyte Corporation и швейцарская Novartis обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к компании «Аксельфарм» и Минздраву о защите исключительных прав на препарат «Руксолитиниб» (МНН руксолитиниб). Суд требования не удовлетворил, информация об этом находится в картотеке арбитражных дел.

Заявители потребовали запретить ответчикам вносить изменения в материалы регистрационного досье и регудостоверение на препарат. Речь идет о дженерике оригинального лекарства «Джакави» от Novartis, мировой патент на который действует до конца 2028 года.

Заявитель указал, что практика использования гражданских прав для обхода судебных актов уже получила распространение на российском фармрынке. Суд заключил, что изложенные доводы истцов носят «предположительный характер», так как нет доказательств того, что ответчиками готовятся или вносятся изменения в регдосье и регудостоверение на препарат, а также осуществляется трансфер регудостоверения другим юридическим лицам.

«Суд считает, что заявитель не представил доказательств наличия реальной угрозы неисполнения судебного акта», — заключили в суде.

Компания «Аксельфарм» получила регудостоверение на препарат «Руксолитиниб» в ноябре 2023 года. Препарат применяется для терапии миелопролиферативных гематологических заболеваний, а также осложнений трансплантации, когда донорские клетки атакуют реципиента.

Это не первый патентный спор компании «Аксельфарм» за последнее время. На рассмотрении в суде находится ее требование о выдаче принудительной лицензии к AstraZeneca по поводу патента на осимертиниб. До этого зарубежная компания пыталась отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата, но суд отказал в иске. В феврале «Аксельфарм» также обратилась в суд за принудительной лицензией на бозутиниб от Pfizer, патентная защита которого истекает уже в сентябре 2024 года.