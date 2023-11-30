«Аксельфарм» требует выдать принудительную лицензию на осимертиниб

«Аксельфарм» 13 ноября подал в арбитражный суд Москвы иск к AstraZeneca и Роспатенту. Такая информация содержится в картотеке дел, узнал «Коммерсантъ». Суть требований не приводится.

В AstraZeneca изданию пояснили, что «Аксельфарм» требует через суд выдать принудительную лицензию на использование патента на осимертиниб. В «Аксельфарме» на запрос «Коммерсанта» не ответили, в Роспатенте от комментариев отказались.

Осимертиниб — одно из дорогих средств для лечения рака: его предельная стоимость, зарегистрированная Минздравом, составляет 251 тыс. руб. за упаковку без НДС. Препарат применяется при раке легких, AstraZeneca выпускает его под брендом «Тагриссо». По данным ГРЛС, препарат зарегистрирован в 2017 году. Оригинальный осимертиниб защищен евразийским патентом № ЕА 024421, действие которого истечет только в июле 2032 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск AstraZeneca, которая требовала отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата. Решение было принято 27 ноября. В пресс-службе компании «ФВ» не прокомментировали решение суда, так как ожидают его полного текста.

Препарат компании «Аксельфарм» был зарегистрирован в мае этого года. В пресс-службе Минпромторга пояснили «ФВ», что дженерик был зарегистрирован «для возможности его оперативного вывода на рынок в случае наступления рисков ухода производителя оригинального лекарственного препарата с рынка России».

В министерстве указали, что факт регистрации препарата не является нарушением прав на интеллектуальную собственность, а цена на указанный дженерик, насколько видно из публичных источников, не зарегистрирована. Следовательно, отметили в Минпромторге, его оборот невозможен, так как препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Согласно анализу владельцев и портфеля препаратов, который провел «ФВ», «Аксельфарм» может быть связан с компанией «Натива», которая сменила свое название на «Спектр». Бывшая «Натива» не раз была участником судебных споров на предмет нарушения патентов. Весной этого года Арбитражный суд Московской области начал банкротство компании, была введена процедура наблюдения.