Суд отказался досрочно расторгнуть договор между аптекой и правительством города

По договору ответчик должен был открыть аптечную сеть, обеспечивающую население лекарствами, БАД, парафармацевтикой, медицинскими изделиями и медтехникой. Общий объем капитальных вложений участника СЭЗ, предусмотренных инвестиционной декларацией и направляемых на приобретение объекта недвижимости, должен был составлять не менее 3,2 млн руб. Еще он обязался создать не менее 50 рабочих мест и обеспечить выплату зарплаты персоналу в размере не ниже уровня в 24 тыс. руб. в месяц.

В октябре 2020 года Департамент экономического развития Севастополя проверил исполнение аптекой этих обязательств и выяснил, что создано только семь рабочих мест. Это и стало основанием для решения о досрочном расторжении договора. Аптека возражала, и в ноябре 2022 года стороны встретились в суде. Истец просил о досрочном расторжении договора (он заключен на срок существования свободной экономической зоны, то есть до 31 декабря 2039 года). Ответчик указывал, что суммарно обеспечил 50 рабочих мест.

Арбитражный суд Севастополя согласился, что из текста соглашения не очевидно, что рабочие места должны были быть созданы одномоментно, и в удовлетворении иска отказал. Правительство обжаловало судебный акт в апелляционной инстанции и снова безрезультатно. Кассационная инстанция обратила внимание на то, что пункт о средней зарплате аптека не выполнила — она была ниже не только 24 тыс. руб., но и МРОТ, и направила дело на новое рассмотрение.

В своем новом решении Арбитражный суд Севастополя не стал касаться вопроса размера зарплаты. Он сосредоточился на том, что нарушение стороной договора отдельных существенных условий соглашения, если это не повлекло ущерба для другой стороны, не является самостоятельным основанием для его расторжения (ст.450 ГК РФ). Никаких доказательств ущерба в материалах дела нет, в связи с чем в удовлетворении иска правительству повторно отказано.