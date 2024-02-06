Суд отказался взыскать с фармацевта деньги за нарушение условий целевого обучения

Минздрав Республики Татарстан не смог взыскать через суд с фармацевта 238,6 тыс. руб. за нарушение условий целевого обучения, после того как она не вышла на работу в аптечное предприятие региона. Верховный Суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции.

Апелляционная инстанция напомнила, что договоры на целевое обучение являются ученическими договорами и регулируются нормами главы 32 Трудового кодекса РФ. Для таких дел важно установить наличие или отсутствие уважительных причин для невыхода сотрудника на работу по окончании обучения. Но суд первой инстанции этого не сделал.

Суд также выявил, что аптечная организация не выполнила свои обязанности по договору и не предоставила работнику подходящее место работы. Ни Минздрав, ни аптека не доказали, что специалист уклонялся от выхода на работу.

О подробностях спора и требованиях к заключению ученических договоров читайте в «ФВ» № 3 (1132) от 06.02.2024 в материале «До востребования».