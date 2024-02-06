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Суд отказался взыскать...

Суд отказался взыскать с фармацевта деньги за нарушение условий целевого обучения

06.02.2024
18:20
Таисия Кубрина
Верховный Суд Татарстана отменил решение нижестоящего суда о взыскании с фармацевта 238,6 тыс. руб. за обучение по целевому контракту. Аптечная организация не выполнила свои обязательства по ученическому договору и не предоставила выпускнику место работы.
Фото: yanalya/freepik.com

Минздрав Республики Татарстан не смог взыскать через суд с фармацевта 238,6 тыс. руб. за нарушение условий целевого обучения, после того как она не вышла на работу в аптечное предприятие региона. Верховный Суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции.

Апелляционная инстанция напомнила, что договоры на целевое обучение являются ученическими договорами и регулируются нормами главы 32 Трудового кодекса РФ. Для таких дел важно установить наличие или отсутствие уважительных причин для невыхода сотрудника на работу по окончании обучения. Но суд первой инстанции этого не сделал.

Суд также выявил, что аптечная организация не выполнила свои обязанности по договору и не предоставила работнику подходящее место работы. Ни Минздрав, ни аптека не доказали, что специалист уклонялся от выхода на работу.

О подробностях спора и требованиях к заключению ученических договоров читайте в «ФВ» № 3 (1132) от 06.02.2024 в материале «До востребования».

Читать материал полностью

06.02.2024
До востребования
Об особенностях споров по нарушению условий договора на целевое обучение
Фармацевтический вестник №3 (1132) / 2024

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