Суд отказался взыскать с поставщика СИЗ в пользу «Самарафармации» 26 млн рублей

Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» не смогло подтвердить факт поставки товара ненадлежащего качества в период пандемии стоимостью почти 25 млн руб. Сначала Арбитражный суд Самарской области, а затем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказались взыскать с поставщика ООО «Реал СИЗ» 26,5 млн руб., из которых 24,6 млн руб. — стоимость товара, 2,2 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами. Постановление апелляционной инстанции опубликовано в системе «Мой арбитр».

В ноябре 2020 года между компанией «Самарафармация» и фирмой «Реал СИЗ» был заключен госконтракт на поставку средств индивидуальной защиты: медицинских многоразовых комбинезонов и бахил на общую сумму 69,7 млн руб. Затем товар был поставлен несколькими партиями в ноябре и декабре 2020 года, и заказчик за него полностью рассчитался. А в феврале 2021 года заказчику поступила информация от ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» о том, что в ходе эксплуатации костюмов были выявлены скрытые недостатки: дефекты швов и некачественные молнии на комбинезонах (при выходе сотрудников из «красной зоны» обнаружено расхождение швов и молнии).

Территориальный орган Росздравнадзора частично изъял комбинезоны и отправил их на экспертизу во Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники. Она подтвердила, что поставленные медицинские изделия недоброкачественные. «Самарафармация» направила поставщику претензию с требованием вернуть деньги, а когда тот этого не сделал, насчитала проценты за пользование чужими денежными средствами в 2,2 млн руб. и обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства ответчик сообщил, что после получения претензии заменил недоброкачественный товар. Истец настаивал на том, что эта партия также была недоброкачественной. Но доказать этого не смог, поэтому Арбитражный суд Самарской области в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе истец заявил, что в дальнейшем Росздравнадзор отменил регистрационное удостоверение на поставленные изделия, что подтверждает их недоброкачественность. Но этот аргумент апелляционный суд во внимание не принял. Данные доводы не являлись предметом проверки суда первой инстанции, были заявлены истцом в апелляционной жалобе с приложением дополнительных доказательств, в приобщении которых суд апелляционной инстанции отказал, следует из текста постановления от 11 марта 2024 года.

Решение первого суда оставлено в силе, а жалоба — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.