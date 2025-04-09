Суд отклонил жалобы на отказ ФАС в закупке «Трикафты»

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу российского подразделения компании Sanofi (АО «Санофи Россия»), Центра лекобеспечения (ФЦПиЛО) и общественной организации инвалидов «Право на жизнь» на решение Арбитражного суда Москвы от 13 декабря 2024 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы принял к производству три иска Центра лекобеспечения к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), касающихся отмены закупок препарата «Трикафта» с МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для терапии муковисцидоза для фонда «Круг добра». Приостановка заключения контрактов была вызвана «необоснованным увеличением» объемов закупаемого товара. Речь идет об одном из этих исков. Суд отказал ФЦПиЛО, тогда была подана апелляционная жалоба, которую сейчас суд не удовлетворил.

Постановление вступило в силу.

Препарат, о котором идет речь, предназначен для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два лекарства с МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор: «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибуцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;

«Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин») был зарегистрирован 15 ноября. ФЦПиЛО провел четыре аукциона на поставку препарата по МНН в форме таблеток. Согласно данным с госзакупок, в согласовании с поставщиком отказано по закупкам препарата на 2,84 млрд руб., 2,50 млрд руб. и 2,76 млрд руб. Четвертый аукцион, на 3,1 млрд руб., антимонопольная служба, судя по материалам, согласовала.

Еще одно дело из трех исков ФЦПиЛО к ФАС было рассмотрено в ноябре 2024 года. Суд признал недействительным решение ФАС от 16 августа 2024 года, которым антимонопольный орган отказал в согласовании заключения контракта с Sanofi на поставку препарата «Трикафта» на 2,8 млрд руб. Апелляция по этому делу еще не рассмотрена.

По третьему иску Центр лекобеспечения получил отказ, апелляционная жалоба также была отклонена в марте этого года.

Параллельно с этими процессами в суде рассматриваются иски ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК») на выдачу принудительной лицензии, которая поставляет в Россию аналог препарата от аргентинской Tuteur. «МИК» запрашивала лицензию на 12 патентов, которые защищают препарат, но суд выдал разрешение на использование только для десяти патентов.

В январе 2025 года Суд по интеллектуальным правам оставил без изменений постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который не удовлетворил жалобы Vertex Pharmaceuticals Incorporated и «Санофи Россия» на решения нижестоящих судов о выдаче принудительных лицензий. В начале апреля 2025 года суд также постановил отказать компаниям в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

В феврале суд принял новый иск компании «МИК» — представитель Tuteur в России — к Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Заседание по делу перенесено с апреля на май.