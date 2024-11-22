Суд признал недействительным решение ФАС об отмене контракта на поставку «Трикафты»

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел одно из трех дел по иску Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Суд признал недействительным решение ФАС от 16 августа 2024 года, которым антимонопольный орган отказал в согласовании заключения контракта с Sanofi на поставку препарата «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) на 2,8 млрд руб.

Антимонопольная служба считает, что ФЦПиЛО превысил объемы закупаемого препарата. К тому же причиной стало ожидаемое появление на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства. В «Круге добра» пояснили, что до конца 2024 года подопечные фонда действительно обеспечены препаратом. Но отмененные ФАС тендеры предполагали поставки на 2025 год. ФЦПиЛО подал три иска к ФАС, оспаривая отмену закупок данного препарата, предназначенного для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет.

Суд обязал ФАС устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу, говорится в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия. Еще два иска будут рассмотрены на следующей неделе.

15 ноября Минздрав зарегистрировал аналог «Трикафты» от аргентинской компании Tuteur под названием «Трилекса» (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»)). В итоге победу в шести тендерах на поставку препарата для подопечных «Круга добра» одержал дистрибьютор «Ирвин» от компании Tuteur, предложивший поставить препарат за 11,2 млрд руб.