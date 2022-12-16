Суд отправил в колонию группу воровавших онкопрепараты медиков во главе с Войтовичем

Суд в Санкт-Петербурге 15 ноября признал виновным в шести эпизодах мошенничества 52-летнего Сергея Войтовича, создавшего организованную группу для кражи лекарств из онкодиспансеров. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Войтовича приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 стати 159 УК РФ). Его супруга Алеся Войтович отправится в тюрьму на 2,5 года. Ей отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Всего на скамье подсудимых по делу о краже лекарств у больных раком оказались 13 человек. В их числе медсестры Городского клинического онкологического диспансера Марина Смирнова, Мария Добролеж и Елена Сергейчик, сотрудницы НМИЦ онкологии им. Петрова Татьяна Буткевич и Вера Нестеренко, старшая медсестра отделения трансплантации костного мозга для детей клиники НИИ детской онкологии им. Горбачевой, сотрудник петербургского первого меда Евгений Колесник, а также Михаил Шаршин из НМИЦ онкологии им. Петрова.

По данным суда, Сергей Войтович скупал у сотрудников больниц дорогостоящие препараты, и повторно вводил их в оборот через аптеки и клиники. Суду удалось доказать причастность группировки к 20 эпизодам мошенничества на 11,5 млн руб. Изначально в материалах дела, сообщалось, что сумма похищенных за пять лет препаратов превышает 100 млн руб.

В рамках суда полностью вину признал только Михаил Шаршин. Остальные фигуранты вину не признали, или признали частично.

Кроме Сергея и Алеси Войтович тюремные сроки до 3,5 лет лишения свободы получили Евгений Колесник, их друг Ашот Нерсисян и сотрудница НИИ Горбачевой. Остальные участники банды отделались штрафами, условными сроками, либо освобождены от наказания за истечением сроков давности. Как сообщал «Медицинский вестник», две медсестры заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.