Суд поддержал ФАС в деле о недопустимости указания конкретных производителей ЛС в закупке

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС о недопустимости указания конкретных производителей лекарственных препаратов в закупке. Такие действия являются прямым ограничением количества участников закупки, способных исполнить обязательства по договору. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее в ФАС поступила жалоба на действия сети госаптек Нижегородской области. Организация проводила запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных средств. Начальная максимальная цена договора по двум лотам составляла более 1,5 млрд руб.

Как сообщили в ФАС, заказчик установил конкретные наименования производителей лекарственных средств без возможности альтернативной поставки. При этом, согласно госреестру, закупаемые препараты производятся разными компаниями. Кроме того, заказчик неправомерно выбрал запрос цен в качестве способа проведения закупочной процедуры. Согласно положению о закупке открытый запрос цен в электронной форме проводится для обеспечения срочных нужд заказчика, однако обстоятельства дела указывают на отсутствие срочности, отметили в ФАС.

Также в ФАС посчитали, что заказчик неправомерно установил предельную оптовую надбавку поставщика на поставляемую продукцию — ниже уровня, установленного региональным законодательством. Это создало преимущественные условия производителю лекарственных средств и официальному дистрибьютору, сообщили в антимонопольной службе.

ФАС предписала устранить выявленные нарушения. Однако заказчик не согласился с таким решением и обратился в суд, который в итоге поддержал позицию антимонопольной службы.

В сентябре 2020 года ФАС выдала предписание госпредприятию «Нижегородская областная фармация». Антимонопольная служба отменила закупку и обязала компанию внести изменения в конкурсную документацию. Речь шла о закупке компании с начальной максимальной ценой контракта 7,3 млрд руб. на право заключить с ней рамочные договоры на поставки лекарств для аптечной сети. Стоимость, объемы поставок и наименования товаров должны были уточняться по мере исполнения контракта путем заключения допсоглашений. В компании эту практику назвали предквалификацией. Комиссия ФАС посчитала, что условия закупки могут ввести в заблуждение потенциальных участников. После выдачи предписания компания обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в январе 2021 года признал незаконными решение и предписание ФАС.