Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Суд поддержал Pfizer...

Суд поддержал Pfizer в споре о регистрации патента на кристаллическую форму лорлатиниба

24.01.2024
17:50
Маргарита Грошева
Pfizer удалось добиться отмены последнего решения Роспатента, который подтвердил отказ от регистрации патента на кристаллическую форму лорлатиниба. Роспатент вернется к рассмотрению этого вопроса. Суд вынес свои критерии для оценки патентоспособности таких форм.
Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Федеральная служба по интеллектуальной собственности еще раз рассмотрит вопрос о выдаче компании Pfizer патента на группу изобретений «Кристаллическая форма гидрата свободного основания лорлатиниба». Такое решение принял Суд по интеллектуальным правам (СИП) в первой и кассационной инстанциях.

Pfizer выпускает лорлатиниб под брендом «Лорвиква». В России его зарегистрировали в 2021 году.

История спора

Pfizer подала заявку № 2020113141 на регистрацию патента, но в 2021 году Роспатент отказал в регистрации, так как решил, что группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Не согласившись с таким решением, производитель подал возражение в Палату по патентным спорам с требованием о его пересмотре, но и тогда служба осталась при своей позиции. Тогда Pfizer решила оспорить последнее решение Роспатента в суде. В итоге иск удовлетворили. Служба подала кассационную жалобу, но и эта инстанция осталась на стороне производителя.

О чем решение суда

Со времен активной борьбы «Нативы» с оригинаторами практика Роспатента в отношении выдачи и действия патентов, относящихся к полиморфным кристаллическим формам, стала нестабильной, указал патентный поверенный Алексей Михайлов. В 2021 году в подзаконный акт было внесено уточнение, которое, по мнению самого ведомства, должно было поднять планку в отношении патентов на кристаллические формы. И примерно тогда же ведомство стало систематически отказывать в выдаче таких патентов, даже несмотря на то, что новелла не имела обратной силы, пояснил эксперт.

По мнению Михайлова, суд в данном случае принял «соломоново» решение, так как признал тотальные отказы по заявкам на полиморфные кристаллические формы перегибом и предложил ряд своих критериев для оценки патентоспособности таких форм. «Такие критерии являются своего рода новеллой, восполняющей пробел в праве», — указал он.

Другие решения

Pfizer также через суд пытается добиться отмены решения Роспатента, который аннулировал действие патента № 2315052 на группу изобретений «Кристаллическая форма моноцитрата 3-{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7Нпирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрила и ее применение». Он защищает препарат тофацитиниб. Роспатент удовлетворил возражение «ПСК Фармы».

В этом случае суд встал на сторону Роспатента и оставил его решение в силе.

По мнению Михайлова, учитывая позицию СИПа в деле о регистрации патента на лорлатиниб, с высокой вероятностью Pfizer не сможет отменить решение первой инстанции по тофацитинибу.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.