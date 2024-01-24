Суд поддержал Pfizer в споре о регистрации патента на кристаллическую форму лорлатиниба

Федеральная служба по интеллектуальной собственности еще раз рассмотрит вопрос о выдаче компании Pfizer патента на группу изобретений «Кристаллическая форма гидрата свободного основания лорлатиниба». Такое решение принял Суд по интеллектуальным правам (СИП) в первой и кассационной инстанциях.

Pfizer выпускает лорлатиниб под брендом «Лорвиква». В России его зарегистрировали в 2021 году.

История спора

Pfizer подала заявку № 2020113141 на регистрацию патента, но в 2021 году Роспатент отказал в регистрации, так как решил, что группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Не согласившись с таким решением, производитель подал возражение в Палату по патентным спорам с требованием о его пересмотре, но и тогда служба осталась при своей позиции. Тогда Pfizer решила оспорить последнее решение Роспатента в суде. В итоге иск удовлетворили. Служба подала кассационную жалобу, но и эта инстанция осталась на стороне производителя.

О чем решение суда

Со времен активной борьбы «Нативы» с оригинаторами практика Роспатента в отношении выдачи и действия патентов, относящихся к полиморфным кристаллическим формам, стала нестабильной, указал патентный поверенный Алексей Михайлов. В 2021 году в подзаконный акт было внесено уточнение, которое, по мнению самого ведомства, должно было поднять планку в отношении патентов на кристаллические формы. И примерно тогда же ведомство стало систематически отказывать в выдаче таких патентов, даже несмотря на то, что новелла не имела обратной силы, пояснил эксперт.

По мнению Михайлова, суд в данном случае принял «соломоново» решение, так как признал тотальные отказы по заявкам на полиморфные кристаллические формы перегибом и предложил ряд своих критериев для оценки патентоспособности таких форм. «Такие критерии являются своего рода новеллой, восполняющей пробел в праве», — указал он.

Другие решения

Pfizer также через суд пытается добиться отмены решения Роспатента, который аннулировал действие патента № 2315052 на группу изобретений «Кристаллическая форма моноцитрата 3-{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7Нпирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрила и ее применение». Он защищает препарат тофацитиниб. Роспатент удовлетворил возражение «ПСК Фармы».

В этом случае суд встал на сторону Роспатента и оставил его решение в силе.

По мнению Михайлова, учитывая позицию СИПа в деле о регистрации патента на лорлатиниб, с высокой вероятностью Pfizer не сможет отменить решение первой инстанции по тофацитинибу.