Суд поддержал чувашскую «Фармацию» в споре с ФАС

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ГУП Чувашской Республики «Фармация» об объединении в одном лоте нескольких товарных позиций. Карточка с делом находится в электронной картотеке.

В августе чувашская «Фармация» разместила извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан с начальной (максимальной) ценой договора почти 456 млн руб. В рассматриваемой закупке в одном лоте было объединено тринадцать позиций товаров. Однако ООО «Сигма Групп» пожаловалось в Управление ФАС по Чувашской Республике, посчитав, что заказчик поступил неправомерно, объединив препараты с разными МНН в одном лоте. Аналогичная жалоба была направлена в ФАС России.

18 сентября чувашское УФАС признало жалобу необоснованной. Заседание в ФАС России, назначенное на этот же день, было сначала отложено до 20 сентября. Однако затем ФАС России по неизвестным заказчику причинам возобновила заседание 19 сентября и вынесла решение в пользу ООО «Сигма Групп».

В октябре чувашская «Фармация» обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ФАС России. Суд в итоге посчитал, что антимонопольный орган допустил существенные нарушения процедуры рассмотрения жалобы.

Суд признал недействительными решение и предписание ФАС и обязал антимонопольную службу в течение месяца устранить допущенные нарушения прав и законных интересов чувашской «Фармации». Также в ее пользу с ФАС взыщут расходы по госпошлине в размере 3 тыс. руб. Решение суда может быть обжаловано.