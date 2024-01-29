Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Суд поддержал чувашскую...

Суд поддержал чувашскую «Фармацию» в споре с ФАС

29.01.2024
17:13
Артем Косенок
ФАС проиграла спор по делу об объединении в одном лоте нескольких товарных позиций. Исковое заявление в отношении антимонопольного органа подала чувашская «Фармация». Арбитражный суд посчитал, что при рассмотрении жалобы ФАС допустила существенные нарушения.
Фото: fabrikasimf/Freepik

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ГУП Чувашской Республики «Фармация» об объединении в одном лоте нескольких товарных позиций. Карточка с делом находится в электронной картотеке.

В августе чувашская «Фармация» разместила извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан с начальной (максимальной) ценой договора почти 456 млн руб. В рассматриваемой закупке в одном лоте было объединено тринадцать позиций товаров. Однако ООО «Сигма Групп» пожаловалось в Управление ФАС по Чувашской Республике, посчитав, что заказчик поступил неправомерно, объединив препараты с разными МНН в одном лоте. Аналогичная жалоба была направлена в ФАС России. 

18 сентября чувашское УФАС признало жалобу необоснованной. Заседание в ФАС России, назначенное на этот же день, было сначала отложено до 20 сентября. Однако затем ФАС России по неизвестным заказчику причинам возобновила заседание 19 сентября и вынесла решение в пользу ООО «Сигма Групп».

В октябре чувашская «Фармация» обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ФАС России. Суд в итоге посчитал, что антимонопольный орган допустил существенные нарушения процедуры рассмотрения жалобы.

Суд признал недействительными решение и предписание ФАС и обязал антимонопольную службу в течение месяца устранить допущенные нарушения прав и законных интересов чувашской «Фармации». Также в ее пользу с ФАС взыщут расходы по госпошлине в размере 3 тыс. руб. Решение суда может быть обжаловано.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.