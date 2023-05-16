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Суд подтвердил право...

Суд подтвердил право продавцов Wildberries не исполнять закон о рекламе в карточках товара

16.05.2023
16:50
Екатерина Погонцева

Московское УФАС считает, что карточка товара на маркетплейсе не подпадает под действие закона о рекламе. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию регулятора. Продавцы электронных площадок могут безнаказанно пользоваться чужими товарными знаками. 

Обладатель исключительных прав на товарный знак «Безорнил» — компания «ФармКомм» обнаружила, что на маркетплейсах по запросу «безорнил» в поиске появляются страницы продавцов, никак не связанных с этим средством. В карточках некоторых товаров указано, что они «лучше безорнила». Компания обратилась к руководству Wildberries, а когда это не помогло, то пожаловалась в столичное УФАС на недобросовестную конкуренцию и нарушения закона о рекламе. Однако отстоять свои права ей не удалось.

Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Москвы признали правоту УФАС. Ни суды, ни регулятор не увидели нарушений в том, что продавцы маркетплейса используют чужие товарные знаки. 

Почему привлечь к ответственности за недобросовестную конкуренцию или очернение деловой репутации продавцов в маркетплейсах не получится, читайте в «ФВ» № 12 (1111) от 16.05.2023 года в материале «Беззащитные средства».

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16.05.2023
Беззащитные средства
Контент карточек товара в e-com не регулируется Законом о рекламе
№12 (1111)

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