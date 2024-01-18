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Суд признал дистрибьютора...

Суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство

18.01.2024
18:56
Таисия Кубрина
Суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. На текущий момент свои требования к банкроту предъявили девять кредиторов. Заявления четырех из них суд еще не принял.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Арбитражный суд Москвы 15 января признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Соответствующая запись появилась в карточке дела в Картотеке арбитражных дел. Решение пока не опубликовано.

Изначально заявление о банкротстве дистрибьютора в начале октября 2023 года подала компания «Еврокэп», производящая укупорочные средства для полиэтиленовой тары. Позднее к ней присоединились еще восемь кредиторов: «Сбербанк», «Примфарм», «Магнит Фарма», «Коттон клаб», «Фитосила-Биос», «Мединторг», ИП Имашев Н. Р. и «ФК Пульс».

Заявления «Примфарм», «Коттон клаб» и предпринимателя суд еще не принял из-за несоблюдения ими процедуры подачи заявления. Поданное в 2023 году первое заявление компании «Пульс» суд отклонил. Но в начале января дистрибьютор снова подал заявление, по нему решение также пока не принято. Требования остальных пяти компаний суд принял.

На данном судебном заседании решался вопрос о прекращении рассмотрения дела, так как участниками дела не было обеспечено надлежащее финансирование процедуры банкротства, как это определено в ст.57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В определении от 2 ноября 2023 года суд для продолжения рассмотрения дела предложил участникам направить свои согласия на финансирование процедуры и внести на депозит суда 200 тыс. руб. Раз судом решение по делу было принято, участники решили финансовый вопрос и устранили процессуальные недостатки.

На этапе конкурсного производства происходит реализация имущества должника, а вырученные средства должны направляться на погашение имеющихся долгов согласно установленной законом очереди. Сначала выплачиваются долги по причиненному вреду жизни и здоровью, потом зарплата, налоги и только потом долги перед контрагентами.

В конце прошлого года суд принял заявления о признании банкротами и лично совладельцев дистрибьютора Николая Шаврина и Андрея Годовалова. Суд арестовал их имущество в качестве обеспечительных мер.

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