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В суде не...

В суде не удалось оспорить арест имущества Годовалова

12.01.2024
18:13
Ольга Коберник
Суд отказал Марии Годоваловой в удовлетворении жалобы на арест имущества бизнесмена Андрея Годовалова. Обеспечительные меры были наложены на имущество совладельца сети «Годовалов» по ходатайству Сбербанка.
Фото: wirestock / Freepik

Арбитражный суд Пермского края оставил в силе арест имущества совладельца ООО «Годовалов» Андрея Годовалова, наложенный по ходатайству ПАО «Сбербанк России». С заявлением об отмене обеспечительных мер в суд обратилась Мария Годовалова в начале января 2024 года. Сегодня, 12 января, ей было отказано в удовлетворении жалобы.

Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми. В ноябре по ходатайству ПАО «Сбербанк» суд арестовал и имущество второго владельца «Годовалова» Николая Шаврина. Речь идет о гостевом доме площадью 361 кв. м, расположенном в Пермском крае. На рассмотрении судов находятся заявления от обоих бизнесменов о признании их банкротами как физических лиц.

В конце прошлого года суд принял заявления о признании банкротами Шаврина и Годовалова. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на более чем 4,6 млрд руб. Соответствующие иски направлены ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб». В ноябре 2023 года Арбитражный суд Пермского края взыскал с дистрибьютора «Годовалов» в пользу Сбербанка 181,9 млн руб.

Следом ООО «ФК Пульс» подало персональный иск к совладельцам ООО «Годовалов». Сумма исковых требований к Андрею Годовалову и Николаю Шаврину достигает 1,2 млрд руб.

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