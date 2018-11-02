Суд признал незаконным применение ГУП УР «Фармация» двойной надбавки к цене лекарства

В ходе прокурорской проверки было установлено, что между ГКБ №6 Минздрава Удмуртии и ГУП УР «Фармация» заключен договор поставки препарата «Кетамин», входящего в список ЖНВЛП. Согласованная цена единицы поставляемой продукции составила 322,58 руб. При этом предельный размер оптовой надбавки на наркотические средства на территории республики составляет 55%. Значит, конечная цена должна быть 211,42 руб. Прокуратура сделала вывод, что «Фармация» нарушила закон и должна понести ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (завышение регулируемых государством предельных цен). Было возбуждено дело и направлено для рассмотрения по подведомственности и по существу в Минздрав УР. Там нарушений в действиях фармпредприятия не нашли и дело прекратили. Прокуратура не согласилась с этим и обжаловала постановление замминистра в суде.

В ходе судебного слушания дела Минздрав и ГУП УР «Фармация» делали акцент на то, что медицинские организации, не имеющие в своем составе аптек, могут обеспечиваться лекарственными препаратами, включенными в перечень ЖВНЛП, на основании заключенных гражданско-правовых договоров только через фармацевтические организации оптовой торговли, имеющие структурные подразделения розничной торговли. В ГКБ №6 на момент реализации лекарственных препаратов отсутствовала своя аптека, поэтому она пользовалась аптеками ГУП УР «Фармация», что и было отражено в конечной стоимости препарата. Однако прокуратура и суд не согласились с этим доводом.

«Поскольку приобретение лекарств медицинским учреждением предполагает использование их не для личных целей, а для обеспечения его деятельности, в этом случае реализация не является розничной торговлей, – говорится в решении суда от 7 декабря 2018 года. – Аналогичная правовая позиция отражена в Определении Верховного суда РФ от 20.12.2017 г., согласно которому обеспечение деятельности медицинских организаций препаратами в контексте Закона об обращении лекарственных средств не является розничной торговлей, а также в решении Верховного суда РФ от 05.12.2016 г., в котором указано, что признание подобных доводов правильными означало бы юридическую и фактическую подмену фармацевтической деятельности, связанной с оптовой торговлей лекарственными средствами, фармацевтической деятельностью по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами».

Напомним, что ранее на недопустимость применения двойной надбавки указывало Удмуртское УФАС. Дело рассматривалось в связи с жалобой ГКБ №6, в котором действия фармпредприятия были названы злоупотреблением доминирующим положением.