Суд раскритиковал Еврокомиссию за сокрытие информации о контрактах на вакцины от COVID-19

Европейский суд общей юрисдикции, вторая по значимости судебная инстанция в Европейском союзе (ЕС), вынес решение, которое критикует Европейскую комиссию (ЕК) за утаивание информации о контрактах на вакцины от COVID-19.

Суд постановил, что ЕК не предоставила общественности доступа к отдельным положениям 11 договоров о закупке вакцин, которые были подписаны европейским органом с фармкомпаниями (AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другими) в 2020 и 2021 годах. Так, исполнительный орган ЕС не раскрыл полностью пункты соглашений:

• об ответственности производителей вакцин в случае обнаружения дефектов в их продукции;

• об определении терминов «преднамеренное нарушение обязательств» (wilful misconduct) и «наиболее целесообразные меры» (best reasonable efforts);

• о денежных пожертвованиях и вторичном сбыте препаратов.

ЕК утверждает, что предоставление общественности доступа к указанным сведениям нанесло бы ущерб коммерческим интересам производителей вакцин. Однако суд постановил, что Комиссия не смогла убедительно доказать, как именно доступ к этой информации мог бы реально навредить компаниям.

Указывается, что ЕК также отказалась раскрыть полную информацию об участниках переговоров о закупке вакцин, ссылаясь на защиту их права на неприкосновенность частной жизни. Однако суд счел недостаточными объяснения Комиссии о том, каким образом раскрытие этих данных нарушает права людей, которые вели переговоры с компаниями.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подозревалась в обсуждении контракта о закупке противоковидных вакцин с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла через СМС-переписку до появления официальных результатов клинических испытаний препаратов без предварительного согласования положений договора со странами ЕС. Эта переписка так и не была обнародована, вызвав подозрения у общественности. В мае начался суд над фон дер Ляйен за предполагаемые нарушения при закупке вакцин.

Европейский суд опубликовал решение за день до начала выборов на пост главы ЕК. Урсула фон дер Ляйен выдвинула свою кандидатуру на пост председателя европейского органа во второй раз.