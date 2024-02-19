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Суд разрешил спор...

Суд разрешил спор «Магнита» и УФАС о предупредительной надписи в рекламе аптеки

19.02.2024
10:20
Екатерина Погонцева
На рекламном баннере скидок в аптеке нет необходимости размещать предупредительную надпись о противопоказаниях и необходимости консультации со специалистом, поскольку на нем отсутствуют объекты рекламирования в виде конкретных лекарственных средств и БАД. Изначально московское УФАС пришло к выводу, что в спорной рекламе в интернете аптека «Магнит» нарушает требования закона. Суд первой инстанции поддержал антимонопольщиков, но апелляционный суд отменил эти решения.
Фото: 123rf.com

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал аптеку «Магнит» в ее споре с московским УФАС: в рекламе скидок на товары предупредительная надпись о противопоказаниях и необходимости консультации со специалистом не требуется. Рассматривать баннер и сайт аптечной сети, на котором представлены к продаже лекарства и БАД, как единое целое, вопреки выводам антимонопольного органа, не следует. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в законную силу.

В 2022 году житель Москвы пожаловался в УФАС на баннер в интернете: «Магнит Аптека. Мы снизили цены на 1500 позиций». После нажатия на баннер происходил переход на сайт «Магнит Аптеки», где были представлены лекарства и БАД со скидками. Но надписи, что имеются противопоказания и требуется консультация специалиста (для лекарств) и что товар не является лекарственным средством (для БАД), в рекламе не было. Комиссия УФАС выдала предписания рекламодателю АО «Тандер» и рекламораспространителю ООО «ВК» о прекращении нарушения закона о рекламе. Арбитражный суд Москвы оставил решение антимонопольного органа в силе.

Рекламодатель и рекламораспространитель подали апелляционные жалобы, и 30 января они были удовлетворены: решение московского УФАС признали недействительным. 15 февраля судебная инстанция опубликовала решение в полном объеме. Как видно из содержания спорного рекламного объявления, в нем отсутствовали объекты рекламирования в виде конкретных лекарственных средств и БАД, указал суд в постановлении. Баннер был направлен исключительно на привлечение внимания потребителей к проводимой в сети «Магнит Аптека» акции.

Апелляционный суд не может согласиться с доводом антимонопольного органа, поддержанным судом первой инстанции, о необходимости рассматривать спорный рекламный баннер в совокупности с информацией о реализуемых товарах, размещенной на сайте продавца, как единое рекламное объявление, поскольку информация на сайте носит справочный характер, направлена на ознакомление потребителя с ассортиментом реализуемых товаров, в связи с чем на нее не распространяются положения закона о рекламе (данный вывод подтверждается многочисленными разъяснениями самой ФАС России).

Суд также отметил, что закон о рекламе не содержит требований по размещению каких-либо предупреждений при рекламе аптечных организаций либо фармацевтической деятельности.

Подробнее об этом деле читайте в «ФВ» № 4 (1133) от 13.02.2024 в материале «Гордость и предупреждение».

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13.02.2024
Гордость и предупреждение
ФАС поспорила с аптекой «Магнит» по предупредительной надписи в рекламе
Фармацевтический вестник №4 (1133) / 2024

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