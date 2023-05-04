Суд в Екатеринбурге приговорил к условному сроку экс-главу сети аптек «Фармация»

Октябрьский райсуд Екатеринбурга огласил приговор в отношении экс-руководителя ГБУ «Фармация» Андрея Попова, главы юридического отдела аптечной сети Валентины Лунеговой и ее сестры Светланы Иршиной. Их признали виновными по нескольким уголовным делам, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.174.1 УК РФ). Всем назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет. Информация об этом размещена в электронной картотеке суда, пишет «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета по Свердловской области, преступления были совершены в 2019—2020 годах. В 2019 году Попов помог Лунеговой присвоить деньги компании. Легализовать похищенные средства помогала сестра Лунеговой — Иршина. Кроме того, в 2020 году Лунегова и Попов готовились к новым хищениям. Однако у них не получилось этого сделать, так как Попова уволили из «Фармации».

Детали преступления и сумму причиненного ущерба следствие не раскрывает. Отмечается, что имущество подсудимых арестовано и может быть конфисковано.