Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика

Арбитражный суд Москвы отказал AstraZeneca в ее претензии из-за регистрации дженерика. Компания просила признать незаконным решение Минздрава о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии «Осимертиниб» от фармпроизводителя ООО «Аксельфарм». Соответствующая информация содержится в электронной картотеке арбитражных дел. Решение было принято накануне, 27 ноября.

В пресс-службе AstraZeneca «ФВ» не прокомментировали решение суда, так как ожидают его полного текста. «Комментарии будут возможны после публикации полного текста решения суда с мотивировкой позиции», — сказали в компании.

AstraZeneca обратилась в суд с иском против Минздрава в сентябре этого года. Компания производит оригинальный препарат под брендом «Тагриссо», который был зарегистрирован в России в октябре 2017 года, следует из данных ГРЛС. Оригинальный осимертиниб защищен евразийским патентом № ЕА 024421, действие которого истечет только в июле 2032 года. Препарат предназначен для терапии пациентов с раком легких.

Препарат компании «Аксельфарм» был зарегистрирован в мае этого года. В пресс-службе Минпромторга пояснили «ФВ», что дженерик был зарегистрирован «для возможности его оперативного вывода на рынок в случае наступления рисков ухода производителя оригинального лекарственного препарата с рынка России».

В министерстве указали, что факт регистрации препарата не является нарушением прав на интеллектуальную собственность, а цена на указанный дженерик, насколько видно из публичных источников, не зарегистрирована. Следовательно, отметили в Минпромторге, его оборот невозможен, так как препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Согласно анализу владельцев и портфеля препаратов, который провел «ФВ», «Аксельфарм» может быть связан с компанией «Натива», которая сменила свое название на «Спектр». Бывшая «Натива» не раз была участником судебных споров на предмет нарушения патентов. Весной этого года Арбитражный суд Московской области начал банкротство компании, была введена процедура наблюдения.