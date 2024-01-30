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Суд в Перми...

Суд в Перми вынес новый приговор по делу о сбыте фальсифицированных препаратов

30.01.2024
16:20
Артем Косенок
Суд в Перми заменил условные сроки на реальные по делу о сбыте фальсифицированных лекарств. Приговор вынесли в отношении двоих местных жителей, которые сбывали продукцию в медучреждения края. Обвиняемых приговорили к трем и четырем годам колонии.
Фото: fabrikasimf/Freepik

Свердловский районный суд Перми пересмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Они были признаны виновными в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных лекарственных средств (п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Условные сроки, вынесенные ранее в мае 2023 года, были заменены на реальные, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

С июля по октябрь 2021 года подсудимые поставляли в медицинские учреждения Перми и края фальсифицированные лекарственные средства. «Соучастники закупили технический аналог медицинского препарата, который затем реализовывали под видом сертифицированного», — говорится в сообщении прокуратуры. Общая сумма средств, вырученных от продажи фальсификата, превысила 3,7 млн руб.

Свердловский райсуд Перми сначала приговорил их к условным срокам лишения свободы. Однако прокуратура обжаловала приговор в суде апелляционной инстанции. Пермский краевой суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы вернул дело на новое рассмотрение в тот же суд.

В итоге приговор подсудимым был изменен. Свердловский райсуд назначил одному из них четыре года лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн руб., другому — три года лишения свободы со штрафом в размере 1,1 млн руб. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима. Виновные возместили ущерб в полном объеме.

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