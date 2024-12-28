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Суд возобновил дело...

Суд возобновил дело против Novartis о подкупе врачей для продвижения препарата от склероза

28.12.2024
17:32
Владимир Заболотских
Суд США возобновил рассмотрение дела против Novartis, заведенного бывшим торговым представителем компании, который обвиняет фармгиганта в незаконных выплатах врачам для продвижения препарата от рассеянного склероза «Гилениа». В 2022 году иск был отклонен, но теперь суд признал обвинения бывшего сотрудника компании убедительными.
Фото: atlascompany / freepik

Апелляционный суд США возобновил рассмотрение иска против швейцарской фармацевтической компании Novartis, которую обвиняют в незаконных выплатах врачам для продвижения препарата «Гилениа» (финголимод), предназначенного для лечения рассеянного склероза. Об этом пишет агентство Reuters.

Иск подал бывший торговый представитель Novartis Стивен Кэмберн от имени американского правительства. В рамках законодательства страны о борьбе с мошенничеством информаторы имеют право получить часть компенсации при возмещении ущерба.

Как следует из материалов дела, производитель проводил для врачей ужины в дорогих ресторанах под видом образовательных мероприятий. За выступления на них выплачивались тысячи долларов, причем компания не отказывалась от перечисления гонораров даже в случае отмены встреч. Известно, что Novartis также организовывала активный досуг различного формата — рыбалка, гольф.

Это стимулировало медработников чаще назначать препарат швейцарского фармгиганта. Пациенты обращались за получением противосклеротического средства в аптеки, которые затем подавали заявки на возмещение расходов в государственные программы медицинского страхования, а Novartis увеличивала объемы продаж лекарства.

«Гилениа» — препарат от рассеянного склероза, относящийся к группе иммуномодуляторов. При этом заболевании лимфоциты (иммунные клетки) ошибочно атакуют миелиновую оболочку нервных волокон в центральной нервной системе, что приводит к воспалению и повреждению нервной ткани. Действующее вещество лекарства финголимод блокирует выход лимфоцитов из лимфатических узлов, предотвращая развитие аутоиммунной реакции. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило лекарство в 2010 году.

Показатели продаж «Гилениа» упали с 3,22 млрд долл. в 2019 году до 925 млн долл. в 2023 году из-за конкуренции с дженериками, вышедшими на рынок. За первые девять месяцев 2024 года препарат принес Novartis всего 443 млн долл. выручки.

Кэмберн инициировал судебное разбирательство еще в мае 2013 года. В 2020 году компания согласилась выплатить более 729 млн долл., признав, что она тратила сотни миллионов долларов на взятки врачам. Однако в 2022 году суд отклонил иск из-за отсутствия доказательств, указывающих на существование мошеннической схемы. Спустя два года суд пересмотрел дело и признал убедительными обвинения бывшего сотрудника Novartis.

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