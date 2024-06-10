Суд встал на сторону BMS по делу об использовании монопольного положения на рынке

В США Федеральный суд штата Нью-Джерси вынес решение в пользу Bristol-Myers Squibb (BMS) по делу о недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило агентство Law360.

Судебный иск подали страховые компании Cigna, Humana и Blue Cross Blue Shield Association, а также MSP Recovery Claims Series, специализирующаяся на возврате средств по услугам медицинского страхования. Истцы обвинили фармкомпанию в препятствовании выхода на рынок дженериков противораковых препаратов, принадлежащих ему, посредством использования монопольного положения.

BMS принадлежат препараты «Ревлимид» (леналидомид), который применяется для лечения различных видов рака, в том числе множественной миеломы и миелодиспластического синдрома, а также снотворное Thalomid (thalidomide), которое назначается также для лечения множественной миеломы. Производитель получил их в результате приобретения компании Celgene в 2019 году за 74 млрд долл.

Celgene, ныне дочерняя компания BMS, якобы договорилась о переносе срока выхода дженериковой версии «Ревлимида». Кроме того, сторона обвинения заявляла, что Celgene получила патентные права на «Ревлимид» мошенническим путем. Однако суд постановил, что представленных доказательств для поддержки этих утверждений недостаточно.