Суд встал на сторону аптеки в споре из-за деления коробки препарата на блистеры

В ходе анализа данных СМДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обнаружили, что в нескольких аптечных пунктах ООО «Радуга» в Нарьян-Маре отсутствуют препараты из обязательного минимального ассортимента: сеннозиды А и В, а в одном пункте в поселении «Рабочий поселок Искателей» — бифидобактерии бифидум. Аптечной сети объявлено предостережение.

Фарморганизация не согласилась с претензиями. Она указала, что на момент проверки лекарственный препарат, имеющий данное МНН, имелся в наличии в аптечных пунктах: по 0,25 упаковки «Сенаде» в таблетках 13,5 мг № 500. Доводы заявителя приняты не были, в связи с чем он обратился в суд.

Представитель истца пояснил, что делит коробку с 500 таблетками на блистеры и распространяет их по своим аптекам, где их с копией инструкции и отпускают покупателям. По его словам, данная мера оправданна, так как курс лечения, при котором назначаются указанные препараты, не превышает трех таблеток (один блистер). В подтверждение суду предоставили инструкцию по применению лекарства.

Оператор СМДЛП подтвердил, что подобные действия система маркировки не фиксирует: она отражает вывод из оборота целой упаковки, следует из решения суда от 14 марта, которое опубликовано в системе «Мой арбитр». Как говорится в ответе «Честного знака» на запрос истца, «отчетность формируется на основе целых единиц упаковок».

В случае, если sgtin выводится частично, упаковка не считается целостной и препарат перестает отражаться в отчетности как имеющийся в наличии, пояснил оператор системы МДЛП. Указанные особенности формирования отчетности не могут быть изменены.

Сотрудники Росздравнадзора в аптечные пункты не выезжали и фактическое наличие/отсутствие лекарственных препаратов не производили, уточнил суд. Следовательно, ответчиком не доказано наличие оснований для вынесения оспариваемого предостережения, сказано в решении суда. Часть предостережения признана недействительной. Судебный акт не вступил в законную силу.