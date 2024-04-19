Суды назвали признаки устных картельных соглашений на торгах

Верховный Суд подтвердил законность решений нижестоящих судов по спору о картельном сговоре нескольких компаний на торгах. Суды в своих решениях обозначили следующие признаки устных соглашений о поддержании цен на аукционах:

использование единой инфраструктуры при подготовке и участии в указанных закупочных процедурах (один IP-адрес, одно помещение для доступа в сеть Интернет);

формирование заявок, подготовка и участие в закупках (подача заявок и ценовых предложений) одним лицом от разных компаний, участвующих в сговоре;

использование услуг одного представителя при рассмотрении дела в УФАС;

синхронное поведение при формировании заявок без необходимых документов (в данном кейсе без выписок из реестра членов саморегулируемой организации) и применение схемы «таран».

В схеме «таран» двое участников торгов значительно снижают начальную максимальную цену контракта (НМЦК), что делает невыгодным участие в торгах иных участников. Третий участник в это время делает предложение, сниженное на один шаг от НМЦК. При рассмотрении заявок «условные» победители отклоняются из-за отсутствия в заявке необходимых документов и победителем признается третий участник.

На прошлой неделе пресс-служба УФАС по Московской области раскрыла подробности дела о картельном соглашении нескольких фармкомпаний ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» на торгах на поставку лекарственных средств в Смоленской области. Регулятор оштрафовал компанию «Фарм-Инновации» на сумму 9,1 млн руб.

В марте правительство утвердило программу «Антикартель», направленную на выявление и пресечение картелей, а также других соглашений, ограничивающих конкуренцию. Планируется запустить информационную систему, которая в автоматическом режиме будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. Реализовать программу планируется в течение пяти лет.