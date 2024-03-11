Правительство утвердило программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений до 2028 года. Такое решение приняли в рамках исполнения поручения президента по повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Соответствующее распоряжение № 512-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, планируется запустить работу российской информационной системы «Антикартель», которая автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. Новая программа должна объединить работу антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.

Для тех, кто добровольно сообщит о картелях, предусмотрено улучшение процедуры смягчения или освобождения от ответственности.

Картельные сговоры встречаются на фармацевтическом рынке. Так, в Приморском крае в начале марта оштрафовали суммарно на 656 тыс. руб. четыре компании, участвовавшие в картельном сговоре при поставках препаратов и медизделий. Организации подавали заявки на участие в закупках, и, если конкурентов не было, они отказывались от дальнейшей работы, таким образом заключая контракт по максимально высокой цене.

В Челябинске антимонопольная служба в январе обнаружила картель на торгах по поставке медицинского оборудования, в который входили 17 компаний из нескольких городов страны. Общая сумма начальных цен контрактов — более 500 млн руб.