Суды не увидели нарушения в госзакупках аналога «Форсиги» в регионах

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края отменили решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая сочла нарушением закона закупки данными субъектами дженерика «Форсиги», обратил внимание РБК. С соответствующей жалобой в службу обратилось российское представительство производителя оригинального препарата — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Удовлетворяя иск, суд указал, что патентообладателем является компания «АстраЗенека АБ» (Швеция), а не ООО, при этом какие-либо полномочия последнего на защиту патентных прав не представлены.

В апреле 2024 года по итогам аукциона Министерство здравоохранения Курской области победителем признало АО «Фирма Евросервис», которое обязалось поставить лекарственный препарат «Фордиглиф» (МНН дапаглифлозин). В своей жалобе в ФАС на нарушение исключительных прав «АстраЗенека Фармасьютикалз» указала, что вещество защищено патентом до 15.05.2028 года. Комиссия ФАС сочла жалобу обоснованной. Она напомнила, что один из пунктов госконтракта гласит: победитель гарантирует в период срока годности лекарственного препарата отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием лекарственного препарата. На этом основании действия комиссии, признавшей «Фирму Евросервис» победителем, были признаны нарушением закона. Министерство имущества Курской области успешно обжаловало это решение в суде.

Арбитражный суд Москвы указал: согласно ст.1248 Гражданского кодекса, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, а не другими органами. Таким образом комиссия по осуществлению закупок не должна проверять нарушение прав на интеллектуальную собственность при рассмотрении заявки от поставщика, а патентообладателю следовало обратиться в суд для защиты своих прав. В решении отмечается, что патентообладателем является компания «АстраЗенека АБ» (Швеция), а не ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Полномочия последнего на защиту патентных прав суду не были представлены. Решение ФАС признано незаконным. Согласно отметке в картотеке арбитражных дел, с этим судебным актом не согласилась «АстраЗенека Фармасьютикалз» (участвует в споре в качестве третьего лица), от нее поступила апелляционная жалоба.

Аналогичным образом развивались события в Хабаровском крае после того, как в июле 2024 года Комитет государственного заказа краевого правительства провел свой аукцион. Победителем стал тот же поставщик, что и в Курской области, с препаратом «Фордиглиф». ФАС также признала это нарушением закона, и стороны встретились в суде.

По убеждению Арбитражного суда Хабаровского края, «отсутствие надлежащих данных об установлении факта нарушения патентных прав, принадлежащих «АстраЗенека АБ» (Швеция), основываясь на заявлениях ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» о том, что АО «Фирма Евросервис» нарушает исключительные права, ФАС России сделала выходящие за рамки своих полномочий выводы в отношении доказанности такого нарушения».

Решение вступило в законную силу. Определением Верховного суда от 7 апреля кассационная жалоба ФАС не будет передана на рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ ввиду отсутствия оснований (нарушение норм материального и/или процессуального права, приведшее к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера).

«Данные судебные акты касаются исключительно административной процедуры и не предрешают вопрос о законности использования запатентованного изобретения, — подчеркнула руководитель по внешним коммуникациям компании AstraZeneca по России и Евразии Ирина Гущина. — При этом позиция AstraZeneca получила поддержку в других судебных актах. Арбитражный суд Курской области по делу № А35-7695/2024 признал недостоверными предоставленные в рамках закупки гарантии ненарушения прав третьих лиц и признал соответствующую закупку незаконной. Решение оставлено в силе апелляционной инстанцией».

AstraZeneca владела патентом № 2337916, где запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин, но он прекратил свое действие, сообщал «ФВ». Сейчас компания владеет патентом № 2746132, где запатентовано одно химическое соединение — дапаглифлозин. Несколько компаний, включая «Акрихин», KRKA, «Северную звезду», пытались оспорить второй патент, но безуспешно.

«Акрихин» считает, что соединение дапаглифлозин (патент РФ № 226250) и фармацевтическая композиция, включающая дапаглифлозин (патент РФ № 2337916), перешли в общественное достояние и могут быть свободно использованы в соответствии со ст.1364 ГК РФ, говорится в официальном заявлении компании от 30 октября 2024 года.

По словам Гущиной, патент № 2746132 на изобретение, лежащее в основе препарата «Форсига», продолжает действовать. В определении от 17 июня 2024 года № 300-ЭС23-29423 ВС РФ подтвердил его правомерную выдачу и продление, удовлетворив жалобы AstraZeneca и Роспатента и отменив постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу № СИП-570/2022.

12 ноября 2024 года ФАС установила, что действия «Акрихина», заключающиеся во вводе в оборот препарата «Фордиглиф», нарушают запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст.14.5 ФЗ «О защите конкуренции»), писал «ФВ». Служба выдала компании предписание об устранении нарушений и взыскании дохода от реализации «Фордиглифа» в доход Российской Федерации.

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС России, «в настоящее время служба анализирует решения судов и исследует изложенные в них выводы».