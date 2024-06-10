Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по доле продаж через собственные онлайн-сервисы

10.06.2024
17:14
Дина Коблова
Аналитики RNC Pharma сообщили, что общий объем продаж в канале e-com в I квартале 2024 года составил 103,1 млрд руб., что на 28,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рекордсменами по приросту стали «Аптечная сеть 36,6» и проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс».
Фото: 123rf.com

Общий объем онлайн-продаж и бронирования лекарств в России в I квартале 2024 года составил 103,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), сообщают аналитики RNC Pharma. Рублевая динамика относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирована на уровне 28,6% (в рублях), при этом данный показатель опережает показатель прироста по российской фармрознице в целом, которая прибавила 19,8% (включая парафармацевтику).

В ритейле, по данным аналитиков, динамика определялась высокой инфляцией и ростом доходов населения. На показатель развития онлайн-канала также повлияла и довольно низкая база в рамках периода сравнения — в I квартале 2023 года был зафиксирован один из самых низких показателей прироста канала e-com последних лет (порядка 2,3%). В условиях значительного платежеспособного спроса ритейлеры имели возможность наращивать вложения в e-com, но они оправданны только для тех игроков, кто относительно недавно начал инвестировать в развитие направления. Остальных участников будет вполне устраивать динамика в пределах среднеотраслевых показателей, хотя у этого подхода имеются исключения, считают аналитики.

По итогам I квартала 2024 года общая доля онлайн-канала в фармрознице достигла рекордных 19%. По итогам 2023 года был зафиксирован результат на уровне 16,6%, а по состоянию на 2020 год канал занимал не более 9,3%. Общая выручка организаций в рамках ТОР20 в анализируемом периоде достигла 93 млрд руб., что в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет порядка 90,2%. Данные изменения не кардинальны, темпы развития топовых участников рынка сопоставимы с динамикой, которую показывают остальные игроки.

В текущем рейтинге только три компании из 20 демонстрировали снижение объема выручки, однако при этом всего семь игроков из оставшихся 17 показывают динамику, превышающую среднерыночные показатели. Абсолютными рекордсменами в отношении прироста в I квартале 2024 года стали «Аптечная сеть 36,6», которая нарастила показатели выручки в канале e-com в 3,2 раза, и проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», который обеспечил рост в 2,2 раза. В первом случае стимулом стала крупная сделка: осенью 2023 года «Аптечная сеть 36,6» завершила поглощение бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Polza.ru находится на активной инвестиционной стадии: проект был запущен осенью 2022 года, поэтому сравнение фактически ведется с периодом лонча проекта. «Здравсити» (аналогичный сервис от компании «Протек») показал относительно I квартала прошлого года прирост на уровне 41%, а ветеран формата «Аптека.ру» смогла увеличить выручку на 25% — для абсолютного лидера это по-своему выдающийся результат.

Практически одинаковые и очень заметные показатели прироста на уровне 80% в I квартале 2024 года демонстрировали онлайн-проекты сетей аптек «Апрель» и «Неофарм». Максимально близкую динамику аналитики фиксируют также по компании «Ютека» — маркетплейс увеличил выручку на 79%. Компания «Фармленд» увеличила оборот в сегменте e-com на 65%.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2024 года

Компания

Центральный офис

Объем валовых е-com продаж в I кв. 2024, млрд руб.

Прирост продаж относительно I кв. 2024, %,
руб.

Доля1 на розничном- коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП)
по итогам I кв. 2024, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

22,7

25

4,2

2

Ригла

Москва

9,8

28

1,8

3

Еаптека

Москва

8,4

27

1,5

4

Апрель

Краснодар

8,3

80

1,5

5

Неофарм2

Москва

6,9

80

1,3

6

Аптечная сеть 36,6

Москва

5,6

218

1,0

7

Здравсити

Москва

5,6

41

1,0

8

Ютека

Москва

5,2

79

1,0

9

ИРИС

Москва

4,4

34

0,8

10

Фармленд

Уфа

3,6

65

0,7

11

Здоров.ру

Москва

2,0

5

0,4

12

Планета Здоровья2

Пермь

1,5

-33

0,3

13

Вита2

Самара

1,5

-14

0,3

14

Polza.ru

Химки

1,4

185

0,3

15

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2

Новосибирск

1,3

н/д

0,2

16

АСНА

Москва

1,3

35

0,2

17

Имплозия2

Самара

1,1

8

0,2

18

Алоэ

С-Петербург

1,0

н/д

0,2

19

Монастырев.рф2

Владивосток

0,8

-49

0,1

20

Максавит

Н.Новгород

0,6

6

0,1

1- доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 - экспертная оценка

Источник RNC Phaгma: Рейтинг российских аптечных сетей

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.