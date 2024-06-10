RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по доле продаж через собственные онлайн-сервисы

Общий объем онлайн-продаж и бронирования лекарств в России в I квартале 2024 года составил 103,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), сообщают аналитики RNC Pharma. Рублевая динамика относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирована на уровне 28,6% (в рублях), при этом данный показатель опережает показатель прироста по российской фармрознице в целом, которая прибавила 19,8% (включая парафармацевтику).

В ритейле, по данным аналитиков, динамика определялась высокой инфляцией и ростом доходов населения. На показатель развития онлайн-канала также повлияла и довольно низкая база в рамках периода сравнения — в I квартале 2023 года был зафиксирован один из самых низких показателей прироста канала e-com последних лет (порядка 2,3%). В условиях значительного платежеспособного спроса ритейлеры имели возможность наращивать вложения в e-com, но они оправданны только для тех игроков, кто относительно недавно начал инвестировать в развитие направления. Остальных участников будет вполне устраивать динамика в пределах среднеотраслевых показателей, хотя у этого подхода имеются исключения, считают аналитики.

По итогам I квартала 2024 года общая доля онлайн-канала в фармрознице достигла рекордных 19%. По итогам 2023 года был зафиксирован результат на уровне 16,6%, а по состоянию на 2020 год канал занимал не более 9,3%. Общая выручка организаций в рамках ТОР20 в анализируемом периоде достигла 93 млрд руб., что в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет порядка 90,2%. Данные изменения не кардинальны, темпы развития топовых участников рынка сопоставимы с динамикой, которую показывают остальные игроки.

В текущем рейтинге только три компании из 20 демонстрировали снижение объема выручки, однако при этом всего семь игроков из оставшихся 17 показывают динамику, превышающую среднерыночные показатели. Абсолютными рекордсменами в отношении прироста в I квартале 2024 года стали «Аптечная сеть 36,6», которая нарастила показатели выручки в канале e-com в 3,2 раза, и проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», который обеспечил рост в 2,2 раза. В первом случае стимулом стала крупная сделка: осенью 2023 года «Аптечная сеть 36,6» завершила поглощение бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Polza.ru находится на активной инвестиционной стадии: проект был запущен осенью 2022 года, поэтому сравнение фактически ведется с периодом лонча проекта. «Здравсити» (аналогичный сервис от компании «Протек») показал относительно I квартала прошлого года прирост на уровне 41%, а ветеран формата «Аптека.ру» смогла увеличить выручку на 25% — для абсолютного лидера это по-своему выдающийся результат.

Практически одинаковые и очень заметные показатели прироста на уровне 80% в I квартале 2024 года демонстрировали онлайн-проекты сетей аптек «Апрель» и «Неофарм». Максимально близкую динамику аналитики фиксируют также по компании «Ютека» — маркетплейс увеличил выручку на 79%. Компания «Фармленд» увеличила оборот в сегменте e-com на 65%.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2024 года