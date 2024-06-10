RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по доле продаж через собственные онлайн-сервисы
Общий объем онлайн-продаж и бронирования лекарств в России в I квартале 2024 года составил 103,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), сообщают аналитики RNC Pharma. Рублевая динамика относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирована на уровне 28,6% (в рублях), при этом данный показатель опережает показатель прироста по российской фармрознице в целом, которая прибавила 19,8% (включая парафармацевтику).
В ритейле, по данным аналитиков, динамика определялась высокой инфляцией и ростом доходов населения. На показатель развития онлайн-канала также повлияла и довольно низкая база в рамках периода сравнения — в I квартале 2023 года был зафиксирован один из самых низких показателей прироста канала e-com последних лет (порядка 2,3%). В условиях значительного платежеспособного спроса ритейлеры имели возможность наращивать вложения в e-com, но они оправданны только для тех игроков, кто относительно недавно начал инвестировать в развитие направления. Остальных участников будет вполне устраивать динамика в пределах среднеотраслевых показателей, хотя у этого подхода имеются исключения, считают аналитики.
По итогам I квартала 2024 года общая доля онлайн-канала в фармрознице достигла рекордных 19%. По итогам 2023 года был зафиксирован результат на уровне 16,6%, а по состоянию на 2020 год канал занимал не более 9,3%. Общая выручка организаций в рамках ТОР20 в анализируемом периоде достигла 93 млрд руб., что в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет порядка 90,2%. Данные изменения не кардинальны, темпы развития топовых участников рынка сопоставимы с динамикой, которую показывают остальные игроки.
В текущем рейтинге только три компании из 20 демонстрировали снижение объема выручки, однако при этом всего семь игроков из оставшихся 17 показывают динамику, превышающую среднерыночные показатели. Абсолютными рекордсменами в отношении прироста в I квартале 2024 года стали «Аптечная сеть 36,6», которая нарастила показатели выручки в канале e-com в 3,2 раза, и проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс», который обеспечил рост в 2,2 раза. В первом случае стимулом стала крупная сделка: осенью 2023 года «Аптечная сеть 36,6» завершила поглощение бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Polza.ru находится на активной инвестиционной стадии: проект был запущен осенью 2022 года, поэтому сравнение фактически ведется с периодом лонча проекта. «Здравсити» (аналогичный сервис от компании «Протек») показал относительно I квартала прошлого года прирост на уровне 41%, а ветеран формата «Аптека.ру» смогла увеличить выручку на 25% — для абсолютного лидера это по-своему выдающийся результат.
Практически одинаковые и очень заметные показатели прироста на уровне 80% в I квартале 2024 года демонстрировали онлайн-проекты сетей аптек «Апрель» и «Неофарм». Максимально близкую динамику аналитики фиксируют также по компании «Ютека» — маркетплейс увеличил выручку на 79%. Компания «Фармленд» увеличила оборот в сегменте e-com на 65%.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2024 года
|
№
|
Компания
|
Центральный офис
|
Объем валовых е-com продаж в I кв. 2024, млрд руб.
|
Прирост продаж относительно I кв. 2024, %,
|
Доля1 на розничном- коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП)
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
22,7
|
25
|
4,2
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
9,8
|
28
|
1,8
|
3
|
Еаптека
|
Москва
|
8,4
|
27
|
1,5
|
4
|
Апрель
|
Краснодар
|
8,3
|
80
|
1,5
|
5
|
Неофарм2
|
Москва
|
6,9
|
80
|
1,3
|
6
|
Аптечная сеть 36,6
|
Москва
|
5,6
|
218
|
1,0
|
7
|
Здравсити
|
Москва
|
5,6
|
41
|
1,0
|
8
|
Ютека
|
Москва
|
5,2
|
79
|
1,0
|
9
|
ИРИС
|
Москва
|
4,4
|
34
|
0,8
|
10
|
Фармленд
|
Уфа
|
3,6
|
65
|
0,7
|
11
|
Здоров.ру
|
Москва
|
2,0
|
5
|
0,4
|
12
|
Планета Здоровья2
|
Пермь
|
1,5
|
-33
|
0,3
|
13
|
Вита2
|
Самара
|
1,5
|
-14
|
0,3
|
14
|
Polza.ru
|
Химки
|
1,4
|
185
|
0,3
|
15
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2
|
Новосибирск
|
1,3
|
н/д
|
0,2
|
16
|
АСНА
|
Москва
|
1,3
|
35
|
0,2
|
17
|
Имплозия2
|
Самара
|
1,1
|
8
|
0,2
|
18
|
Алоэ
|
С-Петербург
|
1,0
|
н/д
|
0,2
|
19
|
Монастырев.рф2
|
Владивосток
|
0,8
|
-49
|
0,1
|
20
|
Максавит
|
Н.Новгород
|
0,6
|
6
|
0,1
|
1- доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|
2 - экспертная оценка
|
Источник RNC Phaгma: Рейтинг российских аптечных сетей
Нет комментариев
Комментариев: 0