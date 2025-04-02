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SuperJob назвал зарплатный...

SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в марте

02.04.2025
10:46
Дина Коблова
Среднерыночная зарплата провизоров-технологов в марте колебалась от 55 тыс. до 95 тыс. руб. в зависимости о региона и опыта. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге оклад может превышать 100 тыс. руб. 
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог» в марте 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в фармацевтических компаниях в Москве достигает 150 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 125 тыс. руб., в Екатеринбурге — 110 тыс. руб.

На самый высокий уровень дохода на позиции провизора-технолога могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от трех лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Фармацевтическая технология».

В должностные обязанности на этой позиции, помимо регистрации рецептов и отпуска лекарств, входит контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке препаратов. Провизор-технолог следит за соблюдением правил хранения лекарств, а также фармацевтического порядка и санитарного режима. Еще сотрудник проводит аудит и разрабатывает технологическую документацию.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата, руб.
I II III IV
Москва 60000—75000 75000—85000 85000—100000 100000—150000 95000
Санкт-Петербург 50000—62000 62000—70000 70000—80000 80000—125000 78000
Волгоград 35000—45000 45000—50000 50000—60000 60000—90000 55000
Воронеж 35000—45000 45000—55000 55000—60000 60000—95000 60000
Екатеринбург 45000—55000 55000—60000 60000—75000 75000—110000 70000
Казань 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—105000 65000
Краснодар 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—100000 65000
Красноярск 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—105000 65000
Нижний Новгород 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 65000
Новосибирск 40000—55000 55000—60000 60000—70000 70000—105000 65000
Омск 35000—45000 45000—50000 50000—60000 60000—90000 60000
Пермь 35000—45000 45000—55000 55000—60000 60000—95000 60000
Ростов-на-Дону 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 65000
Самара 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—95000 60000
Уфа 40000—45000 45000—55000 55000—65000 65000—95000 60000
Челябинск 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 60000

Источник: SuperJob

За десять месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармспециалистов, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге. В среднем фармацевтам предлагают зарплату в 60 тыс. руб.

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