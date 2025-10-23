SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в октябре
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в октябре 2025 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., в Екатеринбурге — 140 тыс. руб.
В этой позиции на высокую зарплату могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».
Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входят:
- планирование и организация рабочего процесса;
- выполнение плановых показателей аптеки;
- обеспечение выкладки товара;
- руководство персоналом аптеки;
- контроль соблюдения внутренних регламентов работы аптеки;
- контроль соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|70000—80000
|80000—90000
|90000—150000
|150000—180000
|120000
|Санкт-Петербург
|60000—70000
|70000—80000
|80000—130000
|130000—160000
|105000
|Волгоград
|50000—55000
|55000—60000
|60000—95000
|95000—115000
|75000
|Воронеж
|50000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Екатеринбург
|55000—60000
|60000—70000
|70000—115000
|115000—140000
|95000
|Казань
|50000—60000
|60000—65000
|65000—110000
|110000—135000
|90000
|Краснодар
|50000—60000
|60000—65000
|65000—110000
|110000—130000
|90000
|Красноярск
|50000—60000
|60000—65000
|65000—110000
|110000—135000
|90000
|Нижний Новгород
|50000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—130000
|85000
|Новосибирск
|55000—60000
|60000—70000
|70000—115000
|115000—135000
|90000
|Омск
|50000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Пермь
|50000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Ростов-на-Дону
|50000—60000
|60000—65000
|65000—110000
|110000—130000
|85000
|Самара
|50000—55000
|55000—60000
|60000—105000
|105000—125000
|85000
|Уфа
|50000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Челябинск
|50000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—125000
|85000
Источник: SuperJob
