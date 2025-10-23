SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в октябре

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в октябре 2025 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., в Екатеринбурге — 140 тыс. руб.

В этой позиции на высокую зарплату могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входят:

планирование и организация рабочего процесса;

выполнение плановых показателей аптеки;

обеспечение выкладки товара;

руководство персоналом аптеки;

контроль соблюдения внутренних регламентов работы аптеки;

контроль соблюдения стандартов обслуживания клиентов.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 70000—80000 80000—90000 90000—150000 150000—180000 120000 Санкт-Петербург 60000—70000 70000—80000 80000—130000 130000—160000 105000 Волгоград 50000—55000 55000—60000 60000—95000 95000—115000 75000 Воронеж 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Екатеринбург 55000—60000 60000—70000 70000—115000 115000—140000 95000 Казань 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 90000 Краснодар 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—130000 90000 Красноярск 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 90000 Нижний Новгород 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—130000 85000 Новосибирск 55000—60000 60000—70000 70000—115000 115000—135000 90000 Омск 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Пермь 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Ростов-на-Дону 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—130000 85000 Самара 50000—55000 55000—60000 60000—105000 105000—125000 85000 Уфа 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000 Челябинск 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—125000 85000

