SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в октябре

23.10.2025
15:35
ДинаКоблова
Зарплаты заместителей заведующих аптекой в крупных городах России в октябре 2025 года начинаются от 50 тыс. руб. в месяц. Меньше всего получают в Омске, Волгограде, Самаре и Уфе. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в октябре 2025 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., в Екатеринбурге — 140 тыс. руб.

В этой позиции на высокую зарплату могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входят:

  • планирование и организация рабочего процесса;
  • выполнение плановых показателей аптеки;
  • обеспечение выкладки товара;
  • руководство персоналом аптеки;
  • контроль соблюдения внутренних регламентов работы аптеки;
  • контроль соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 70000—80000 80000—90000 90000—150000 150000—180000 120000
Санкт-Петербург 60000—70000 70000—80000 80000—130000 130000—160000 105000
Волгоград 50000—55000 55000—60000 60000—95000 95000—115000 75000
Воронеж 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Екатеринбург 55000—60000 60000—70000 70000—115000 115000—140000 95000
Казань 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 90000
Краснодар 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—130000 90000
Красноярск 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 90000
Нижний Новгород 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—130000 85000
Новосибирск 55000—60000 60000—70000 70000—115000 115000—135000 90000
Омск 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Пермь 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Ростов-на-Дону 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—130000 85000
Самара 50000—55000 55000—60000 60000—105000 105000—125000 85000
Уфа 50000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Челябинск 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—125000 85000

Источник: SuperJob

