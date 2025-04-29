SuperJob назвал зарплатные минимум и максимум заведующих аптекой в апреле
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой» в апреле 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 235 тыс. руб., в Екатеринбурге — 210 тыс. руб.
В должностные обязанности на этой позиции входит, помимо организации работы аптеки и реализации лекарств, обеспечение деятельности в соответствии с лицензионными требованиями и отраслевыми стандартами. Заведующий аптекой должен следить за соблюдением фармацевтического порядка и санитарно-гигиенического режима на рабочем месте, выполнением плановых показателей. Кроме того, сотрудник должен руководить персоналом аптеки, включая организацию обучения и стажировок, а также мероприятий по повышению эффективности работы.
На максимальную зарплату в этой должности могут претендовать сотрудники с высшим фармобразованием, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно и опытом работы заведующим аптекой от трех лет.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|85000—100000
|100000—115000
|115000—180000
|180000—270000
|160000
|Санкт-Петербург
|75000—90000
|90000—100000
|100000—160000
|160000—235000
|140000
|Волгоград
|55000—65000
|65000—75000
|75000—115000
|115000—175000
|100000
|Воронеж
|55000—65000
|65000—75000
|75000—120000
|120000—180000
|105000
|Екатеринбург
|65000—80000
|80000—90000
|90000—140000
|140000—210000
|125000
|Казань
|65000—75000
|75000—85000
|85000—135000
|135000—200000
|120000
|Краснодар
|60000—75000
|75000—85000
|85000—130000
|130000—195000
|115000
|Красноярск
|65000—75000
|75000—85000
|85000—135000
|135000—200000
|120000
|Нижний Новгород
|60000—70000
|70000—80000
|80000—130000
|130000—190000
|115000
|Новосибирск
|65000—75000
|75000—85000
|85000—135000
|135000—205000
|120000
|Омск
|55000—65000
|65000—75000
|75000—120000
|120000—180000
|105000
|Пермь
|55000—65000
|65000—75000
|75000—120000
|120000—180000
|105000
|Ростов-на-Дону
|60000—70000
|70000—85000
|85000—130000
|130000—195000
|115000
|Самара
|60000—70000
|70000—80000
|80000—125000
|125000—185000
|110000
|Уфа
|60000—70000
|70000—80000
|80000—120000
|120000—185000
|110000
|Челябинск
|60000—70000
|70000—80000
|80000—125000
|125000—190000
|110000
Источник: SuperJob
В марте рынок труда в аптечном ритейле продемонстрировал рост вакансий и зарплат. Среди самых востребованных позиций — фармацевты, заведующие аптеками и провизоры.
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