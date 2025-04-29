SuperJob назвал зарплатные минимум и максимум заведующих аптекой в апреле

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой» в апреле 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 235 тыс. руб., в Екатеринбурге — 210 тыс. руб.

В должностные обязанности на этой позиции входит, помимо организации работы аптеки и реализации лекарств, обеспечение деятельности в соответствии с лицензионными требованиями и отраслевыми стандартами. Заведующий аптекой должен следить за соблюдением фармацевтического порядка и санитарно-гигиенического режима на рабочем месте, выполнением плановых показателей. Кроме того, сотрудник должен руководить персоналом аптеки, включая организацию обучения и стажировок, а также мероприятий по повышению эффективности работы.

На максимальную зарплату в этой должности могут претендовать сотрудники с высшим фармобразованием, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно и опытом работы заведующим аптекой от трех лет.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата I II III IV Москва 85000—100000 100000—115000 115000—180000 180000—270000 160000 Санкт-Петербург 75000—90000 90000—100000 100000—160000 160000—235000 140000 Волгоград 55000—65000 65000—75000 75000—115000 115000—175000 100000 Воронеж 55000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—180000 105000 Екатеринбург 65000—80000 80000—90000 90000—140000 140000—210000 125000 Казань 65000—75000 75000—85000 85000—135000 135000—200000 120000 Краснодар 60000—75000 75000—85000 85000—130000 130000—195000 115000 Красноярск 65000—75000 75000—85000 85000—135000 135000—200000 120000 Нижний Новгород 60000—70000 70000—80000 80000—130000 130000—190000 115000 Новосибирск 65000—75000 75000—85000 85000—135000 135000—205000 120000 Омск 55000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—180000 105000 Пермь 55000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—180000 105000 Ростов-на-Дону 60000—70000 70000—85000 85000—130000 130000—195000 115000 Самара 60000—70000 70000—80000 80000—125000 125000—185000 110000 Уфа 60000—70000 70000—80000 80000—120000 120000—185000 110000 Челябинск 60000—70000 70000—80000 80000—125000 125000—190000 110000

Источник: SuperJob

В марте рынок труда в аптечном ритейле продемонстрировал рост вакансий и зарплат. Среди самых востребованных позиций — фармацевты, заведующие аптеками и провизоры.