SuperJob проанализировал зарплатные минимум и максимум медпредставителей
Сервис SuperJob в марте 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель». Зарплатный максимум медицинского представителя («чистыми», после вычета налогов) в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 180 тыс. руб. В Москве зарплатный минимум начинается от 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 57 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают в Волгограде, Омске и Перми — от 40 тыс. руб. Максимум в этих городах достигает 150 тыс. руб.
Как правило, работу на эту вакансию ищут женщины (71%) около 42 лет с высшим образованием (86%). Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 7,4 года. К переезду готовы 27% соискателей.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|70000—80000
|80000—100000
|100000—160000
|160000—250000
|140000
|Санкт-Петербург
|57000—65000
|65000—80000
|80000—130000
|130000—200000
|115000
|Волгоград
|40000—45000
|45000—60000
|60000—95000
|95000—150000
|85000
|Воронеж
|45000—50000
|50000—60000
|60000—100000
|100000—155000
|85000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—75000
|75000—115000
|115000—180000
|100000
|Казань
|45000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—170000
|95000
|Краснодар
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—170000
|95000
|Красноярск
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|95000
|Нижний Новгород
|45000—50000
|50000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
|Новосибирск
|45000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—165000
|90000
|Омск
|40000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—150000
|85000
|Пермь
|40000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—150000
|85000
|Ростов-на-Дону
|45000—50000
|50000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
|Самара
|45000—50000
|50000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
|Уфа
|45000—50000
|50000—60000
|60000—100000
|100000—155000
|85000
|Челябинск
|45000—50000
|50000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
Источник: SuperJob
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