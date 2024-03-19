SuperJob проанализировал зарплатные минимум и максимум медпредставителей

Сервис SuperJob в марте 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель». Зарплатный максимум медицинского представителя («чистыми», после вычета налогов) в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 180 тыс. руб. В Москве зарплатный минимум начинается от 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 57 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают в Волгограде, Омске и Перми — от 40 тыс. руб. Максимум в этих городах достигает 150 тыс. руб.

Как правило, работу на эту вакансию ищут женщины (71%) около 42 лет с высшим образованием (86%). Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 7,4 года. К переезду готовы 27% соискателей.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата, руб. I II III IV Москва 70000—80000 80000—100000 100000—160000 160000—250000 140000 Санкт-Петербург 57000—65000 65000—80000 80000—130000 130000—200000 115000 Волгоград 40000—45000 45000—60000 60000—95000 95000—150000 85000 Воронеж 45000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—155000 85000 Екатеринбург 50000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—180000 100000 Казань 45000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—170000 95000 Краснодар 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—170000 95000 Красноярск 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 95000 Нижний Новгород 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000 Новосибирск 45000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—165000 90000 Омск 40000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—150000 85000 Пермь 40000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—150000 85000 Ростов-на-Дону 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000 Самара 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000 Уфа 45000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—155000 85000 Челябинск 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000

Источник: SuperJob