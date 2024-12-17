Сведения о расходе противоопухолевых препаратов будут подотчетны с 2025 года

В реестрах счетов на оплату медицинской помощи должны быть указаны сведения о количестве и стоимости введенного препарата каждому пациенту. Заполнение этих данных будет обязательным для медицинских организаций России со II квартала 2025 года. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС (ФОМС) Ольга Царева на конгрессе «Финздрав 2024», пишет «Медицинский вестник».

В случае если медорганизация откажется от заполнения новых разделов, ФОМС запретит принимать от нее реестры счетов. Эксперт также указала, что в 2025 году данные отчетности не будут влиять на оплату медицинской помощи, а с 2026 года оплата лечения с проведением противоопухолевой терапии с использованием средства ОМС (по утвержденному Минздравом перечню) будет осуществляться с учетом количества фактически использованного препарата.

Источник: ФОМС

«Я, честно говоря, пока не очень представляю, что мы увидим: больше или меньше. Но, во-первых, это дополнительный инструмент проверки для страховой компании на медико-экономической экспертизе (МЭЭ). Во-вторых, чтобы все-таки реально понять, сколько у нас пациентов по схемам подлежит редукции, про которую никто ничего не говорит, а она есть и в большом проценте. Сколько реально тратится конкретных препаратов на одного пациента», — поделилась Царева.

Такая мера станет первым шагом для учета лекарственных препаратов. В дальнейшем ФОМС намерен распространить эту практику и на другие лекарства. К ним могут отнести препараты для генной терапии или даже все применяемые в стационарах дорогостоящие медикаменты.

В 2022 году ФОМС выявил массовые нарушения при списании химиотерапевтических лекарств в 14 регионах России. Общая сумма сомнительных операций, которые теперь невозможно подтвердить, составила 185,9 млн руб.